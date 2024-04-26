Футболисты «Витебска» выиграли третий матч подряд в чемпионате Беларуси

Единственный мяч встречи в Витебске забил Руслан Теверов, отличившийся на 39-й минуте. Для витебчан это третья виктория подряд, борисовчане не могут выиграть в пятом матче кряду.



В субботу, 27 апреля, состоятся еще три матча. Футболисты «Ислочи» из Минского района на поле ФК «Минск» сыграют с гродненским «Неманом», в Жодино «Торпедо-БелАЗ» будет соперничать со «Сморгонью», а в Могилеве «Днепр» встретится с чемпионом страны минским «Динамо».



Заключительные поединки 6-го тура пройдут 28 апреля: «Гомель» — «Минск», «Славия» (Мозырь) — «Арсенал» (Дзержинск), «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк».