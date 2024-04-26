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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
21:18 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Витебска» выиграли третий матч подряд в чемпионате Беларуси

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» обыграли БАТЭ со счетом 1:0 в первом поединке 6-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Витебск
БАТЭЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: ФК "Витебск"

Единственный мяч встречи в Витебске забил Руслан Теверов, отличившийся на 39-й минуте. Для витебчан это третья виктория подряд, борисовчане не могут выиграть в пятом матче кряду.

В субботу, 27 апреля, состоятся еще три матча. Футболисты «Ислочи» из Минского района на поле ФК «Минск» сыграют с гродненским «Неманом», в Жодино «Торпедо-БелАЗ» будет соперничать со «Сморгонью», а в Могилеве «Днепр» встретится с чемпионом страны минским «Динамо».

Заключительные поединки 6-го тура пройдут 28 апреля: «Гомель» — «Минск», «Славия» (Мозырь) — «Арсенал» (Дзержинск), «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк».

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