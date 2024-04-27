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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
18:15 (мск), источник: БЕЛТА

«Неман» проиграл второй матч кряду на чемпионате Беларуси

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 6-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ислочь
НеманЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: ФК "Неман"

В первой из них футболисты «Ислочи» из Минского района обыграли на поле ФК «Минск» гродненский «Неман» со счетом 2:0. Для «волков» это вторая виктория подряд, для «Немана» — второе фиаско кряду.

Вчера футболисты «Витебска» добыли третью победу подряд, обыграв у себя дома борисовский БАТЭ со счетом 1:0. В Бресте местные динамовцы после точных ударов Михаила Гордейчука дважды выигрывали у новополоцкого «Нафтана», но победу не удержали — ничья 2:2.

Заключительные поединки 6-го тура состоятся завтра: «Гомель» — «Минск», «Славия» (Мозырь) — «Арсенал» (Дзержинск), «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк».

Ислочь
2:0
Первый тайм: 0:0
Неман
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