«Неман» проиграл второй матч кряду на чемпионате Беларуси

В первой из них футболисты «Ислочи» из Минского района обыграли на поле ФК «Минск» гродненский «Неман» со счетом 2:0. Для «волков» это вторая виктория подряд, для «Немана» — второе фиаско кряду.



Вчера футболисты «Витебска» добыли третью победу подряд, обыграв у себя дома борисовский БАТЭ со счетом 1:0. В Бресте местные динамовцы после точных ударов Михаила Гордейчука дважды выигрывали у новополоцкого «Нафтана», но победу не удержали — ничья 2:2.



Заключительные поединки 6-го тура состоятся завтра: «Гомель» — «Минск», «Славия» (Мозырь) — «Арсенал» (Дзержинск), «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк».