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18:31 (мск), источник: БЕЛТА

«Днепр» и «Сморгонь» не забили мячей на старте 7-го тура чемпионата Беларуси

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Сморгони» и могилевского «Днепра» разошлись миром в стартовом поединке 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Днепр М
СморгоньЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Встреча в Сморгони прошла с преимуществом хозяев поля, но они так и не сумели его реализовать, в итоге ничья — 0:0.

Завтра чемпион страны минское «Динамо» примет на своей арене футболистов «Витебска», а в Гродно серебряный призер «Неман» после двух поражений подряд попытается добыть победу в поединке с солигорским «Шахтером».

В пятницу, 3 мая, состоятся еще два матча. Футболисты «Минска» на поле столичного СОК «Олимпийский» встретятся с «Торпедо-БелАЗом», а в Борисове БАТЭ сыграет с «Ислочью» из Минского района. Заключительные встречи 7-го тура пройдут 4 мая: «Нафтан» (Новополоцк) — «Гомель», «Слуцк» — «Славия» (Мозырь), «Арсенал» (Дзержинск) — «Динамо» (Брест).

Положение в лидирующей группе после 6 туров: «Славия» — 16 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 13, «Динамо» (Минск) — 12, «Неман» — 12, «Динамо» (Брест) — 12.

Бомбардирскую гонку возглавляет Павел Чикида («Славия»), забивший 5 мячей.

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