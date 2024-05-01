«Днепр» и «Сморгонь» не забили мячей на старте 7-го тура чемпионата Беларуси

Встреча в Сморгони прошла с преимуществом хозяев поля, но они так и не сумели его реализовать, в итоге ничья — 0:0.



Завтра чемпион страны минское «Динамо» примет на своей арене футболистов «Витебска», а в Гродно серебряный призер «Неман» после двух поражений подряд попытается добыть победу в поединке с солигорским «Шахтером».



В пятницу, 3 мая, состоятся еще два матча. Футболисты «Минска» на поле столичного СОК «Олимпийский» встретятся с «Торпедо-БелАЗом», а в Борисове БАТЭ сыграет с «Ислочью» из Минского района. Заключительные встречи 7-го тура пройдут 4 мая: «Нафтан» (Новополоцк) — «Гомель», «Слуцк» — «Славия» (Мозырь), «Арсенал» (Дзержинск) — «Динамо» (Брест).



Положение в лидирующей группе после 6 туров: «Славия» — 16 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 13, «Динамо» (Минск) — 12, «Неман» — 12, «Динамо» (Брест) — 12.



Бомбардирскую гонку возглавляет Павел Чикида («Славия»), забивший 5 мячей.