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19:45 (мск), источник: Sport24

«Интер Майами» начал переговоры с Ди Марией

Вингер «Бенфики» чемпион мира в составе сборной Аргентины Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в США.

Бенфика
«Интер Майами» начал переговоры с Ди Марией | Источник: Sport24

По информации ESPN Argentina, с 36-летним футболистом уже ведет переговоры «Интер Майами».

Действующий контракт Ди Марии с «Бенфикой» истекает этим летом. В нынешнем сезоне Анхель отметился 16 голами и 15 результативными передачами в 46 матчах «Бенфики» во всех турнирах.

В «Интер Майами» Ди Мария сможет воссоединиться со своим партнером по национальной команде Лионелем Месси, вместе с которым он ранее также выступал за «ПСЖ».

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