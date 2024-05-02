«Интер Майами» начал переговоры с Ди Марией | Источник: Sport24

По информации ESPN Argentina, с 36-летним футболистом уже ведет переговоры «Интер Майами».

Действующий контракт Ди Марии с «Бенфикой» истекает этим летом. В нынешнем сезоне Анхель отметился 16 голами и 15 результативными передачами в 46 матчах «Бенфики» во всех турнирах.