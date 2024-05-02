«Интер Майами» начал переговоры с Ди Марией
Вингер «Бенфики» чемпион мира в составе сборной Аргентины Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в США.
Бенфика
Вингер «Бенфики» чемпион мира в составе сборной Аргентины Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в США.
По информации ESPN Argentina, с 36-летним футболистом уже ведет переговоры «Интер Майами».
Действующий контракт Ди Марии с «Бенфикой» истекает этим летом. В нынешнем сезоне Анхель отметился 16 голами и 15 результативными передачами в 46 матчах «Бенфики» во всех турнирах.
В «Интер Майами» Ди Мария сможет воссоединиться со своим партнером по национальной команде Лионелем Месси, вместе с которым он ранее также выступал за «ПСЖ».