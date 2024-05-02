Футболисты «Немана» поднялись на второе место в таблице чемпионата Беларуси

После двух поражений кряду подопечные Игоря Ковалевича сумели порадовать своих болельщиков, обыграв в Гродно солигорский «Шахтер» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Егор Зубович, отличившийся на 66-й минуте встречи.



Чемпионы страны футболисты минского «Динамо» не сумели одолеть у себя дома «Витебск» — ничья 1:1. Футболисты «Сморгони» и могилевского «Днепра» также не выявили победителя — 0:0.



Еще два поединка этого тура пройдут 3 мая. Футболисты «Минска» на поле столичного СОК «Олимпийский» встретятся с жодинским «Торпедо-БелАЗом», а в Борисове БАТЭ сыграет с «Ислочью» из Минского района. Заключительные встречи 7-го тура состоятся в субботу, 4 мая: «Нафтан» (Новополоцк) — «Гомель», «Слуцк» — «Славия» (Мозырь), «Арсенал» (Дзержинск) — «Динамо» (Брест).



Положение в группе лидеров: «Славия» — 16 очков (6 матчей), «Неман» — 15 (7), «Торпедо-БелАЗ» — 13 (6), «Динамо» (Минск) — 13 (7), «Динамо» (Брест) — 12 (6).