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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
22:41 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Немана» поднялись на второе место в таблице чемпионата Беларуси

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» поднялись на вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неман
Шахтер СЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

После двух поражений кряду подопечные Игоря Ковалевича сумели порадовать своих болельщиков, обыграв в Гродно солигорский «Шахтер» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Егор Зубович, отличившийся на 66-й минуте встречи.

Чемпионы страны футболисты минского «Динамо» не сумели одолеть у себя дома «Витебск» — ничья 1:1. Футболисты «Сморгони» и могилевского «Днепра» также не выявили победителя — 0:0.

Еще два поединка этого тура пройдут 3 мая. Футболисты «Минска» на поле столичного СОК «Олимпийский» встретятся с жодинским «Торпедо-БелАЗом», а в Борисове БАТЭ сыграет с «Ислочью» из Минского района. Заключительные встречи 7-го тура состоятся в субботу, 4 мая: «Нафтан» (Новополоцк) — «Гомель», «Слуцк» — «Славия» (Мозырь), «Арсенал» (Дзержинск) — «Динамо» (Брест).

Положение в группе лидеров: «Славия» — 16 очков (6 матчей), «Неман» — 15 (7), «Торпедо-БелАЗ» — 13 (6), «Динамо» (Минск) — 13 (7), «Динамо» (Брест) — 12 (6).

Неман
-:-
Первый тайм: 0:0
Шахтер С
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