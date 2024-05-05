«Жирона» гарантировала себе выход в Лигу чемпионов | Источник: Reuters

В 34-м туре испанской ла лиги команда на своем поле обыграла «Барселону» (4:2) и обошла соперника в турнирной таблице, поднявшись на второе место.

За 4 тура до конца чемпионата Испании «Жирона» (74 очка) на 13 очков опережает «Атлетик» из Бильбао, идущий пятым, за пределами зоны попадания в Лигу чемпионов.