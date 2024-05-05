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01:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анчелотти превратил «Реал» в совершенную машину. У Мадрида нет конкурентов в Испании

«Королевский клуб» вернулся на трон ла лиги.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Анчелотти превратил «Реал» в совершенную машину. У Мадрида нет конкурентов в Испании | Источник: AFP 2023

Победа без вариантов — лучшая характеристика 36-го титула «Реала». Это чемпионство было таким же неизбежным, как смена времен года. 28 туров без поражений, всего два проигрыша в первых 49 матчах сезона — без шансов для конкурентов. Их слабости — их проблемы. Изначально было понятно, что ресурса заслужившей овацию «Жироны» не хватит на всю дистанцию. Ну, а традиционные соперники оказались не готовы к гонке за золотом.

Нынешний «Атлетико» даже по подбору игроков не может играть в тот прагматичный футбол, что раньше приносил «матрасникам» результат. А творческой версии Диего Симеоне катастрофически не хватает стабильности. Настолько, что красно-белые превратились в домашнюю команду, у которой рекордные показатели по победам на родном стадионе, и худшие в эпоху Симеоне гостевые результаты.

У «Барселоны» же случилось чемпионское похмелье. Финансовые ограничения привычно стесняли каталонцев на трансферном рынке. Молодежь — при всем ее таланте — еще до конца не окрепла, а эпидемия травм приняла немыслимый размах. Причем выбивала она в основном ключевые фигуры — Педри, Гави, Френки де Йонга. А эмоциональный взрыв Хави с отозванным теперь заявлением об отставке по окончании сезона показал уровень напряжения, с которым молодой тренер не справился. Его коллекция красных и желтых карточек показательна.

Карло Анчелотти на этом фоне — скала. Когда итальянец иногда дает волю эмоциям — это почти сенсация. А внешне он совершенно спокоен как при важнейших голах, так и при получении неприятных новостей, которые другого заставят рвать на голове волосы. Возможно, внутри у папы Карло все бушует, только внешне вы об этом не догадаетесь. Зато точно будете знать — он со всем справится, даже если ситуация кому-то кажется безвыходной. Этот «Реал» может быть разным. Сметающим все на своем пути. И готовым ждать и терпеть, как в противостоянии с «Манчестер Сити». Причем в любых игровых сочетаниях.

Почти на весь сезон потерян первый номер — один из лучших вратарей мира Куртуа? Оказывается, сидевший за его спиной Лунин немногим хуже. Минус ведущий центральный защитник Эдер Милитао, а время спустя — главный универсал Алаба? Научим играть в центре обороны Карвахаля и номинального опорника Тшуамени. Чтобы забыть сорвавшегося за саудовскими миллионами Бензема, поменяем игровую схему, развернув атакующий треугольник острием вниз, и получим еще более совершенного атакующего дракона с головами Винсиуса Жуниора, Родриго и с ходу покорившего Испанию Беллингема.

Называй любого игрока из основной обоймы — услышишь только лестные эпитеты. То же самое — игроки ротации. Понятно, что выходивший со скамейки и моментально менявший игру любого уровня сложности Модрич, — это особая история. Но есть еще прекрасно понимавший свой статус ветеран Хоселу, на которого можно было грузить мячи с флангов. Есть почти ставший собой прежним после многочисленных травм Менди, чье возвращение избавило Камавингу от необходимости играть на левом фланге обороны. Есть вернувшийся в родной клуб и не смущавшийся по поводу ограниченного (в сравнении с «Миланом») игрового времени Браим Диас. Его КПД, как и эффективность Лукаса Васкеса, поразительны.

И очевидно, что Анчелотти — лучший тренер мира по умению выжимать максимум из имеющихся ресурсов. А еще он — гарант стабильности и отличной обстановки в команде. Настоящий папа. Добрый и заботливый, но готовый разорвать на части тех, кто обижает его игроков. Так было с расистскими скандалами вокруг Винисиуса, который — будем честны — своим провокационным поведением настроил против себя всю Испанию за пределами сливочной части Мадрида. Для Анчелотти бразилец хоть и трудное, но дитя, которое платит тренеру за поддержку и заботу ярчайшей игрой и важнейшими голами.

То, что Карло получил новый контракт задолго до окончания сезона, показавает: они с «Реалом» созданы друг для друга. В свои 64 года Анчелотти даст фору любому. Это Юрген Клопп, будучи на восемь лет моложе, говорит об отсутствии энергии. Зато Анчелотти — как вечный двигатель, в котором постоянно появляются новые апгрейды. Это и о молодых игроках, и о совершенствовании деталей вроде потрясающе эффективных в этом сезоне угловых. Нет сомнений, что и в следующем сезоне итальянец удивит нас еще не раз, а Мбаппе выйдет на новый уровень. Когда же придет время прощаться — можно будет со спокойной душой передать дела Хаби Алонсо. Но это будет потом, а пока Анчелотти снова на чемпионском троне и идет за очередным трофеем Лиги чемпионов.

Андрей Кузичев

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