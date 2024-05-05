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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
02:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Холанн недоволен заменой — Гвардиола оставил его без пента-трика. «Арсенал» первый, но «Ман Сити» — фаворит

Два претендента на титул чемпиона Англии выиграли с крупным счетом.

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Холанн недоволен заменой — Гвардиола оставил его без пента-трика. «Арсенал» первый, но «Ман Сити» — фаворит | Источник: Reuters

Разгром на заказ

Математика — наука точная, но когда говорят о наличии у кого-то математических шансов, фактически это свидетельствует об отсутствии реальных возможностей чего-либо добиться. В контексте чемпионской гонки в АПЛ — все это про «Ливерпуль». На прошлой неделе красные по итогам матчей с «Эвертоном» (0:2) и «Вест Хэмом» (2:2) потеряли пять очков, которыми перед стартом очередного тура измерялось отставание команды Юргена Клоппа от «Арсенала».

По сути, «канониры» — единственные, кто способен увести титул из-под носа имеющего игру в запасе «Манчестер Сити». А так как права на ошибку у лондонцев нет, придавивший их груз ответственности чувствовался даже со стороны. В первом тайме это проявлялось в реализации моментов. При 16 ударах только за первые 45 минут и при итоговом показателе 3,98 xG красно-белые поражали Микеля Артету промахами из убойных позиций. А после перерыва в действия хозяев добавились редкие, но крайне неприятные ошибки при выходе из обороны. Например, после обреза Троссара и выпада Соланке пришлось выручать Райе.

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Арсенал3Борнмут0

И все же класс «Арсенала» сказался, а снова выдавший отличную игру Хаверц заработал пенальти, зацепившись за ногу голкипера. ВАР поддержал арбитра, и Сака открыл счет. А почти успокоили болельщиков уже по ходу второго тайма Райс и Троссар. Первый в непростой ситуации классно сориентировался и отдал изящный пас шведкой. Второй — пустил мяч в противоход вратарю. Когда же забил «Борнмут», судьи увидели фол на вратаре «Арсенала».

По отмененным голам в итоге зафиксировали равенство из-за офсайда у классно попавшего с лета в «девятку» Габриэла Магальянса. Но третий гол от раскрепостившихся «канониров» никуда не делся, а уровень взаимопонимания добивших гостей Габриэла Жезуса и Райса — высший пилотаж. Свое дело «Арсенал» сделал, и перешел в режим ожидание итогов закрывавшего субботнюю программу тура матча «Ман Сити».

Стадион для хет-триков

«Сити» тоже взял свое и выиграл шестой матч подряд, начав с реализованного Холанном пенальти. Но, в отличие от «Арсенала», «горожане» не стали затягивать до концовки первого тайма. К перерыву разбушевавшийся норвежец оформил хет-трик. Тридцатый в истории «Этихада» — самой урожайной арены АПЛ. Да, два гола забиты с пенальти, но второй 11-метровый Эрлинг сам же и заработал. Он лишь третий — после Майкла Оуэна и Энди Коула — игрок лиги, отличавшийся трижды за первые 45 минут.

А вот бывшего футболиста «Ман Сити» Габриэла Жезуса переплюнуть не удалось. Тот послал мяч в сетку четыре раза к 53-й минуте. Холанну потребовалось 54, но это точно был самый красивый гол матча. Эдерсон спустя минуту после результативной ошибки начал голевую атаку пасом в центр поля, откуда Фоден забросил мяч Холанну, а тот — поймав на замахе защитника — исполнил идеальный обводящий удар под дальнюю штангу.

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Англия 2023/2024
Тур 36, 4.05.2024, 19:30

Манчестер Сити5Вулверхэмптон1

Запахло пентатриком. Уже вторым в сезоне, ведь в феврале скандинав отгрузил пять мячей в кубковом матче «Лутону». Но этому не дали состояться два человека. Сначала — голкипер «Вулверхэмптона» Виктор Са, который вытянул сложнейший мяч из-под перекладины. Потом — Хосеп Гвардиола, который решил заменить своего снайпера на 82-й минуте. Холанн был недоволен. Он, конечно, не вел себя, как Салах в прошлом туре, но явно сказал несколько фраз на нелитературном норвежском, прежде чем все же отправиться на скамейку, где он тоже не скрывал разочарования. Зато после игры, отвечая в эфире Sky на вопрос о чемпионской гонке, не сумевший сдержать улыбку Эрлинг выдал: «У меня за спиной не самый плохой тренер».

Возможно, в душе небольшая обида и осталась, но это точно не конфликт. И даже не намек на него. К тому же Пеп, объяснив недовольство Эрлинга постоянными захватами защитников и бездействием судей и добавивший, что Холанн сейчас счастлив, знает, что делает. Заменивший норвежца Альварес забил практически мгновенно. А Эрлинг будет злее на финишном отрезке, где «Сити» с игрой в запасе остается фаворитом. С такими «горожанами» и «Арсеналом» у «Ливерпуля» просто нет шансов, независимо от результата воскресной игры с «Тоттенхэмом».

Андрей Кузичев

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