Эрлинг Холанд повторил историческое достижение Эндрю Коула и Майкла Оуэна в АПЛ | Источник: Чемпионат.com

Таким образом, норвежский форвард стал третьим игроком в истории первенства, оформившим за свою карьеру больше одного хет-трика в первых таймах матчей английской Премьер-лиги наряду с бывшими нападающими «Манчестер Юнайтед» Эндрю Коулом и Майклом Оуэном.

На текущий момент Холанд является лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги с показателем в 24 забитых мяча. Его ближайшие преследователи — нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александр Исак и полузащитник «Челси» Коул Палмер, забившие по 20 голов.