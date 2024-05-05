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11:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Эрлинг Холанд повторил историческое достижение Эндрю Коула и Майкла Оуэна в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (5:1) оформил уже свой второй хет-трик в первых таймах матчей английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити
ВулверхэмптонЧемпионат Англии: таблица и календарь
Эрлинг Холанд повторил историческое достижение Эндрю Коула и Майкла Оуэна в АПЛ | Источник: Чемпионат.com

Таким образом, норвежский форвард стал третьим игроком в истории первенства, оформившим за свою карьеру больше одного хет-трика в первых таймах матчей английской Премьер-лиги наряду с бывшими нападающими «Манчестер Юнайтед» Эндрю Коулом и Майклом Оуэном.

На текущий момент Холанд является лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги с показателем в 24 забитых мяча. Его ближайшие преследователи — нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александр Исак и полузащитник «Челси» Коул Палмер, забившие по 20 голов.

После победы над «Вулверхэмптоном» в активе «Манчестер Сити» стало 82 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая «Арсеналу» одно очко. Отметим, что «горожане» провели на один матч меньше.

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