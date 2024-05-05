«Такого в футболе мы ещё не видели». Месси выдал самый результативный матч в карьере

Интер Майами — Нью-Йорк Ред Буллз — 6:2, МЛС, пять голевых передач и гол Месси за один тайм, реакция СМИ, Суарес, рекорд | Источник: Чемпионат.com

Великий матч от Лионеля Месси! Нет, не финал ЧМ-2022, конечно, но цифры реально впечатляют. «Интер Майами» разгромил на своём поле «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС — 6:2. Клуб одержал самую крупную победу в истории. А аргентинец поучаствовал во всех забитых голах. Месси забил один мяч и оформил пять (!) ассистов. Лео впервые в карьере отдал пять результативных передач в одном матче. А также стал первым футболистом в истории МЛС, которому это удалось. Рассказываем о рекордном матче не только для Месси и клуба, но и для всей лиги.

«Интер Майами» хорошо начал сезон МЛС и идёт на первом месте в общей таблице. Поэтому от матча с «Нью-Йорк Ред Буллз» болельщики и СМИ ожидали только победы. Однако первый тайм «Интер Майами» проиграл: на 30-й минуте форвард гостей Данте Ванзер открыл счёт. Но что началось после перерыва! На 48-й минуте Месси отдал пас с правого фланга на Матиаса Рохаса, а вышедший на поле полузащитник сместился к центру, зарядил издали — и сравнял счёт красивым ударом. А уже через две минуты «Интер Майами» вышел вперёд: всё тот же Рохас накрыл прессингом футболиста «Нью-Йорка» у чужой штрафной, отдал пас на Суареса, а уругваец выкатил мяч на Месси — аргентинец легко разобрался, поймав вратаря на противоходе.

А затем Лео раздавал голевые передачи. Связка Месси — Суарес — Рохас была неудержима. На 62-й минуте Лео отдал пас вразрез в стиле Тони Крооса из первого полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария». Рохас принял его уже в штрафной и перекинул вратаря соперника. Но какой же красивый и крутой пас отдал Месси! Тот случай, когда ассист круче гола. На 68-й минуте Лео с границы штрафной сделал закидушку в центр, откуда Луис Суарес пробил в падении «ножницами». Ещё один красивый гол, ещё один результативный пас от Месси.

Но связка друзей не остановилась. На 75-й минуте Лео и Луис вдвоём разобрались с защитой «Нью-Йорка», ставшей на момент зрителями великого действия. Месси протащил мяч от центра поля до границ штрафной, отдал на Суареса, затем они разыграли стеночку, а Луис продавил защитников и оформил дубль. Следующий гол вышел издевательским: на 80-й минуте Месси отдал пас с правого фланга шведой, Суарес принял, обошёл вратаря и покатил мяч уже в пустые ворота. Хет-трик уругвайца, пятый голевой пас Месси, гейм, сет, матч — 6:1. Да, на 90+7-й минуте перешедший из «РБ Лейпциг» в «Нью-Йорк Ред Буллз» Эмиль Форсберг реализовал пенальти и забил второй гол «быков». Но на настроение «Интер Майами» это никак не повлияло. Грандиозный вечер для команды, Суареса, Рохаса и, конечно, Месси.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241328&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лео — не только первый игрок в истории МЛС, отдавший пять результативных передач в одном матче. Также он первым в лиге набрал шесть очков за одну встречу. А ещё Месси — третий футболист в истории МЛС, забивавший мячи в своих первых восьми играх сезона. Ранее это удавалось Коби Джонсу («Лос-Анджелес Гэлакси», первые девять игр в 1998 году) и Клинту Дэмпси («Сиэтл Саундерс», первые восемь игр в 2015-м). Лео также опережает график нападающего Карлоса Велы, в 2019-м за сезон набравшего 49 очков по системе «гол+пас» (рекорд МЛС). После 12 матчей «Интер Майами» в сезоне Месси совершил 21 (10+11) результативное действие. У Велы к этому моменту было 18 (12+6).

После матча Месси был немногословен: «Ещё одна важная победа для наших болельщиков, чтобы продолжить наш путь». Зато его команда и СМИ остались в восторге от очередного перформанса аргентинца. ESPN в отчёте по матчу назвал Месси «Коронелем».

«Это его лучший матч в форме “Интер Майами”, — подвёл итоги встречи Sports Illustrated.

Пресс-служба МЛС восторгается: «Величайший игрок всех времён. Месси — не человек!».

«То, что произошло сегодня вечером, удивительно. Такого в футболе мы ещё не видели. Но меня как товарища по команде и друга Лео ничего не удивляет, потому что это качественный игрок. С ним легко на поле. Очевидно, мы хорошо знаем друг друга. Иногда можно заметить, что мы понимаем, где находится другой, и двигаемся, даже не глядя друг на друга», — сказал Луис Суарес, партнёр Месси и его большой друг.

«Все футболисты оказали феноменальное влияние на матч. Но Лео сделал что-то историческое: пять результативных передач и гол в одной игре. Месси всегда делает разницу. Он поучаствовал в шести голах! Не думаю, что мы ещё увидим что-то подобное». Херардо Мартино главный тренер «Интер Майами»

Также главный тренер «Интер Майами» отметил связку Месси и Суареса: «Сегодня связь Луиса с Месси была очень хорошей. Как в старые добрые времена».

«Больше нечего сказать: он — инопланетянин. Пять результативных передач и гол за один тайм — это не только неслыханно, но и никогда не случалось в истории МЛС», — восторгается журналист GOAL Джейкоб Шнайдер.

«Это достижение только укрепляет его статус одного из лучших футболистов всех времён», — резюмирует обозреватель GiveMeSport Люк Коллинз.