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18:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Челси» разгромил «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. «Челси» разгромил «Вест Хэм» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.

Челси
Вест ХэмЧемпионат Англии: таблица и календарь

Воскресная встреча в Лондоне закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля, у которых отличились Коул Палмер (15-я минута), Конор Галлахер (30), Нони Мадуэке (36) и Николас Джексон (48, 81).

Благодаря этой победе «Челси» набрал 54 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Вест Хэм» с 49 очками располагается на девятой позиции.

В другом матче «Брайтон» дома обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0 благодаря голу Жоао Педро.

Челси
5:0
Первый тайм: 3:0
Вест Хэм
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