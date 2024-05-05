«Челси» разгромил «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. «Челси» разгромил «Вест Хэм» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. «Челси» разгромил «Вест Хэм» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
Воскресная встреча в Лондоне закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля, у которых отличились Коул Палмер (15-я минута), Конор Галлахер (30), Нони Мадуэке (36) и Николас Джексон (48, 81).
Благодаря этой победе «Челси» набрал 54 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Вест Хэм» с 49 очками располагается на девятой позиции.
В другом матче «Брайтон» дома обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0 благодаря голу Жоао Педро.