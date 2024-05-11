Головин вошел в символическую сборную сезона Лиги 1

Головин получил от EA Sports рейтинг 94. Российский полузащитник опубликовал у себя в Telegram-канале свою именную карточку из симулятора FC 24.

«Работаем», — написал Головин.

В команду сезона Лиги 1 также вошли Килиан Мбаппе, Витинья, Усман Дембеле, Джанлуиджи Доннарумма, Варрен Заир-Эмери (все — «ПСЖ»), Набиль Бенталеб, Джонатан Дэвид, Тиагу Сантуш (все — «Лилль»), Ромен дель Кастийо, Брадли Локо, Пьер Лис-Мелу (все — «Брест»), Данте («Ницца»), Александр Ляказетт («Лион»), Факундо Медина («Ланс»), Минамино («Монако») и Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»).

В текущем сезоне Головин провел 25 матчей в чемпионате Франции, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Россиян пропускает последние игры сезона из-за травмы лодыжки, полученной в середине апреля.