Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Ростов
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Лас-Пальмас
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Краснодар
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
Севилья
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
19:30
Ноттингем Форест
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Гранада
Реал
Футбол. Зарубежный
19:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Премьер-лига
21:30
Балтика
Динамо
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Осасуна
Футбол. Зарубежный
10.05
Алавес
Жирона
Футбол. Зарубежный
10.05
Брест
Реймс
Футбол. Зарубежный
10.05
Ницца
Гавр
Футбол. Зарубежный
10.05
Фрозиноне
Интер
Футбол. Зарубежный
10.05
Аугсбург
Штутгарт
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
10.05
Ницца
Гавр
10.05
Брест
Реймс
6.05
Лилль
Лион
4.05
Брест
Нант
4.05
Метц
Ренн
4.05
Монако
Клермон Фут
4.05
Гавр
Страсбур
3.05
Ланс
Лорьян
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
10:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Головин вошел в символическую сборную сезона Лиги 1

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную сезона чемпионата Франции по футболу по версии EA Sports, сообщается на официальной странице Лиги 1 в соцсети X.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба "Монако"

Головин получил от EA Sports рейтинг 94. Российский полузащитник опубликовал у себя в Telegram-канале свою именную карточку из симулятора FC 24.

«Работаем», — написал Головин.

В команду сезона Лиги 1 также вошли Килиан Мбаппе, Витинья, Усман Дембеле, Джанлуиджи Доннарумма, Варрен Заир-Эмери (все — «ПСЖ»), Набиль Бенталеб, Джонатан Дэвид, Тиагу Сантуш (все — «Лилль»), Ромен дель Кастийо, Брадли Локо, Пьер Лис-Мелу (все — «Брест»), Данте («Ницца»), Александр Ляказетт («Лион»), Факундо Медина («Ланс»), Минамино («Монако») и Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»).

В текущем сезоне Головин провел 25 матчей в чемпионате Франции, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Россиян пропускает последние игры сезона из-за травмы лодыжки, полученной в середине апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Путин вышел через восемь секунд'. Как Россия спасла мир после трагедии
'Унижение не стоит олимпийских медалей': интервью сильнейшего пловца России
Костомаров опубликовал дачные фото с голым торсом
Нужны русские фигуристы: кто перейдет из России в Грузию ради Олимпиады?
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь