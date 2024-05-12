«Реал Мадрид» отпраздновал свой 36-й титул чемпиона Ла Лиги. Благодаря болельщикам Мбаппе тоже был там: фото

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Кубок вручили футболистам и тренерскому штабу «Реала» на клубной базе. Затем команда отправилась на автобусе на площадь Сибелес, где их ждали фанаты.

Игроки вышли из автобуса и направились к дорожке над фонтаном. Там они танцевали и пели вместе с болельщиками. Они поблагодарили фанатов за то, что те сыграли незаменимую роль в их успехе.

Кульминацией праздника стало то, что капитан команды Начо возложил шарф и флаг «Реала» к статуе богини и показал трофей.