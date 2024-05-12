«Реал Мадрид» отпраздновал свой 36-й титул чемпиона Ла Лиги. Благодаря болельщикам Мбаппе тоже был там: фото
12 мая «Реал Мадрид» отпраздновал своё 36-е чемпионство в Ла Лиге.
12 мая «Реал Мадрид» отпраздновал своё 36-е чемпионство в Ла Лиге.
Кубок вручили футболистам и тренерскому штабу «Реала» на клубной базе. Затем команда отправилась на автобусе на площадь Сибелес, где их ждали фанаты.
Игроки вышли из автобуса и направились к дорожке над фонтаном. Там они танцевали и пели вместе с болельщиками. Они поблагодарили фанатов за то, что те сыграли незаменимую роль в их успехе.
Кульминацией праздника стало то, что капитан команды Начо возложил шарф и флаг «Реала» к статуе богини и показал трофей.
Некоторые болельщики пришли на празднование в шарфах с изображением Мбаппе.