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19:10 (мск), источник: Московский комсомолец

«Реал Мадрид» отпраздновал свой 36-й титул чемпиона Ла Лиги. Благодаря болельщикам Мбаппе тоже был там: фото

12 мая «Реал Мадрид» отпраздновал своё 36-е чемпионство в Ла Лиге.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Кубок вручили футболистам и тренерскому штабу «Реала» на клубной базе. Затем команда отправилась на автобусе на площадь Сибелес, где их ждали фанаты.

Игроки вышли из автобуса и направились к дорожке над фонтаном. Там они танцевали и пели вместе с болельщиками. Они поблагодарили фанатов за то, что те сыграли незаменимую роль в их успехе.

Кульминацией праздника стало то, что капитан команды Начо возложил шарф и флаг «Реала» к статуе богини и показал трофей.

Некоторые болельщики пришли на празднование в шарфах с изображением Мбаппе.

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