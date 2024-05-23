Готов ли Сафонов стать парижским Агкацевым? Даже ошибающийся Доннарумма остается звездой «ПСЖ»

Крохи для сменщиков

«ПСЖ», 20 млн евро за трансфер — все это, конечно, круто. Только утро вечера мудренее. Эмоции улеглись, пришло время спокойного анализа, и ключевой в новости о возможном переезде Матвея Сафонова из Краснодара в Париж видится одна четкая формулировка. Про приглашение на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. То есть основному вратарю сборной России предлагают роль парижского Агкацева.

Что это такое — можно поинтересоваться у покинувшего Париж знаменитого костариканца Кейлора Наваса и воспитанника «Барселоны» Арнау Тенаса. Они поровну разделили между собой 12 пропущенных Доннаруммой матчей. Могло, кстати, быть и меньше, но Тенас получил бонус из трех игр при выходе на замену после удаления первого номера в игре с «Гавром» и его последующей дисквалификации на два тура. А 37-летний Навас вышел в последнем туре на свою прощальную игру.

Еще один нюанс — отсутствие в «ПСЖ» характерной для многих топ-лиг практики деления на основного и кубкового вратаря. Яркий пример — финал Лиги Европы, где ворота «Аталанты» и «Байера» защищали голкиперы, которые в национальных чемпионатах играют либо нечасто (Муссо), либо почти никогда (Коварж). Доннарумма же активно задействован во всех турнирах. Все матчи Лиги чемпионов, 25 игр в лиге 1, три — в Кубке Франции, где Навасу отдали пару встреч с представителями низших дивизионов.

Что до девяти пропущенных туров чемпионата, то это были форс-мажорные обстоятельства (дисквалификация), низкая значимость игр (после завоевания титула) и те случаи, когда Доннарумме требовалось отдохнуть перед важным еврокубковым матчем или после него. То есть расклад понятен. Итальянец с его звездным статусом и большим контрактом — бесспорный первый номер. Его сменщику, если Джиджи избежит травм, достанется порядка десяти игр. Прямо скажем, негусто для Сафонова, который привык сам быть вожаком во вратарском коллективе.

Мечта

Только есть один важный нюанс. Навас уходит, в перспективах Тенаса разуверились, карьера Серхио Рико после падения с лошади и нахождения в коме под вопросом, а «ПСЖ» ищет не просто второго номера. Парижанам нужен кипер, который составит реальную конкуренцию Доннарумме. Не просто так на днях во Франции прошла информация о контактах чемпионов Франции с Люка Шевалье из «Лилля», который был признан лучшим вратарем сезона по версии Ассоциации профессиональных тренеров вратарей.

Правда, все основные призы — от Национальной ассоциации профессиональных футболистов и ведущего спортивного СМИ Франции L'Equipe — достались Доннарумме. Он лучший вратарь лиги 1 и по оценкам статистического портала Whoscored, так что стартовая позиция Сафонова будет не самой выгодной. Но и не безнадежной. Если Матвей все же окажется во французской столице, его целью будет увидеть Париж и играть. Переход в Европу ради перехода — не его история.

Это путь к мечте, о которой Сафонов рассказывал три года назад в программе «Коммент. Шоу»: «Есть интерес в том, чтобы уехать и показать, что не так все страшно. Все боятся ехать, потому что может не получиться, а тут деньги. Нужны хорошие примеры в Европе, чтобы это воспитывалось с детства. Чтобы смотрели на Головина и Миранчука и хотели уехать. Должен быть пример. Я думал, что, наверное, как-то неправильно проводить всю жизнь в России. Хочется посмотреть другие варианты».

Игра ногами

В общем, с мотивацией у Сафонова все в полном порядке. Но каковы шансы навязать Доннарумме реальную конкуренцию? Всем же понятно, что это не случай «Монако», где с начала сезона был твердый первый номер, а в Лигу чемпионов монегаски прорвались с вечным дублером Маецки. Одно дело усадить на лавку приглашавшегося на первые роли, но все же резервиста сборной Швейцарии Кена и совсем другое — чемпион Европы и один из лучших вратарей современности Доннарумма. Как минимум в силу статуса у него гораздо выше лимит ошибок.

«Все совершают ошибки, и для него она первая. Всегда прошу вратаря делать первый пас. Он допустил ошибку, но это часть футбола. В остальном он был великолепен. Ему удалось быстро прийти в себя после данного просчета. Я сам совершаю ошибки в каждом матче. Его сезон — выдающийся, и я в восторге от его игры и поведения», — говорил главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике о «привозе» итальянца в декабрьском матче с «Монако».

Однако просчеты Джиджи при игре ногами — системная и едва ли не главная его проблема. Причем на поверхности только эпизоды, которые заканчиваются неприятностями. А сколько было ситуаций, когда после «обрезов» вратаря на выручку приходили защитники или Доннарумма сам все исправлял, поднимая на максимальный уровень показатель предотвращенных голов! Но именно в ранге самого спасающего вратаря в ведущих лигах Европы он стал виновником трех взятий ворот в первом четвертьфинале ЛЧ против «Барсы».

Так что и на солнце есть пятна, а Сафонов полностью соответствует игровой модели Энрике, для которого вратарь — важная фигура в розыгрыше мяча. Поэтому хорошая игра ногами — один из ключевых пунктов в требованиях к конкуренту Доннаруммы. Матвей тоже ошибается в передачах, допуская результативные ошибки, как в играх с «Ростовом». Однако его влияние на развитие атак перевешивает риск. А спасает краснодарец регулярно, так что в ролевую модель Энрике он вписывается идеально. Пока — как конкурент Доннаруммы. Остальное зависит от самого Сафонова.