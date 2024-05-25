«Манчестер Юнайтед» в 13-й раз стал обладателем Кубка Англии по футболу

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1 в финальном матче Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В составе победителей голы забили Алехандро Гарначо (30-я минута) и Кобби Майну (39). У проигравших отличился Жереми Доку (87).

«Манчестер Юнайтед» в 13-й раз стал победителем турнира и впервые с сезона-2015/16. Рекорд принадлежит лондонскому «Арсеналу» (14). «Манчестер Сити» побеждал семь раз. В прошлом сезоне «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале со счетом 2:1.

По итогам сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» в четвертый раз подряд стал победителем турнира. «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место. «Манчестер Сити» одержал две победы в национальном первенстве — 3:1 дома и 3:0 в гостях. Благодаря победе в Кубке Англии «Манчестер Юнайтед» выступит на групповом этапе Лиги Европы. Команды сыграют в матче за Суперкубок Англии, который пройдет в августе.