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02:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» опасается, что Гвардиола не продлит контракт следующим летом — Daily Mail

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть клуб в конце следующего сезона, сообщает интернет-издание Daily Mail.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Манчестер Сити» опасается, что Гвардиола не продлит контракт следующим летом — Daily Mail | Источник: Чемпионат.com

По информации источника, руководство «горожан» опасается, что девятый год каталонца станет последним в клубе. «Сити» предоставит Гвардиоле возможность принять окончательное решение о своём будущем и хочет, чтобы самый успешный тренер в их истории продлил свою работу с командой после 15 крупных трофеев, включая первую победу в Лиге чемпионов.

В то время как в «Сити» подчёркивают, что никаких официальных заявлений от 52-летнего специалиста не поступало, многочисленные источники в отрасли и в клубе в последние месяцы открыто обсуждали перспективу предстоящего ухода.

У Гвардиолы, который присоединился к клубу восемь лет назад, подписан контракт до лета 2025 года.

По итогам сезона в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 91 очко. Команда Хосепа Гвардиолы заняла первое место в таблице, завоевав титул в четвёртый раз подряд.

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