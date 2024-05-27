«Манчестер Сити» опасается, что Гвардиола не продлит контракт следующим летом — Daily Mail | Источник: Чемпионат.com

По информации источника, руководство «горожан» опасается, что девятый год каталонца станет последним в клубе. «Сити» предоставит Гвардиоле возможность принять окончательное решение о своём будущем и хочет, чтобы самый успешный тренер в их истории продлил свою работу с командой после 15 крупных трофеев, включая первую победу в Лиге чемпионов.

В то время как в «Сити» подчёркивают, что никаких официальных заявлений от 52-летнего специалиста не поступало, многочисленные источники в отрасли и в клубе в последние месяцы открыто обсуждали перспективу предстоящего ухода.

У Гвардиолы, который присоединился к клубу восемь лет назад, подписан контракт до лета 2025 года.