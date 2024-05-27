Кейн стал обладателем «Золотой бутсы» как лучший бомбардир европейских лиг | Источник: Чемпионат.com

Англичанин завершил сезон с 36 голами в чемпионате Германии. Его ближайшим преследователем стал форвард «Штутгарта» Серу Гирасси (28 забитых мячей). На третьей строчке форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (27 голов).

В минувшем сезоне в составе мюнхенцев за 45 матчей Кейн забил 44 гола и отдал 12 результативных передач. В последний раз на футбольное поле 30-летний англичанин выходил 4 мая в матче со «Штутгартом». После этого он не играл из-за травмы.

Напомним, этот сезон в «Баварии» стал для Кейна дебютным в Бундеслиге. По итогам сезона Гарри и его клуб не смогли выиграть ни одного титула.