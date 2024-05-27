Футболисты «Гомеля» одолели «Днепр» в чемпионате Беларуси

Сегодня в Могилеве в заключительном поединке 10-го тура гомельчане вырвали победу на 2-й компенсированной минуте второго тайма, когда отличился Джуниор Эффаге. Он возглавил список лучших бомбардиров белорусского первенства, забив 7 мячей.



Результаты остальных матчей: «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Минск) — 1:1, «Арсенал» (Дзержинск) — БАТЭ (Борисов) — 2:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Сморгонь» — 2:2, «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:1, «Слуцк» — «Неман» (Гродно) — 2:0, «Ислочь» (Минский район) — «Минск» — 3:0, «Витебск» — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:0.



Положение в лидирующей группе после 10 туров: «Торпедо-БелАЗ» — 23 очка, «Неман» — 21, «Динамо» (Минск) — 20, «Динамо» (Брест) — 19, «Витебск» — 17, «Славия» — 17.



В следующем туре встречаются: