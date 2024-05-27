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22:33 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Гомеля» одолели «Днепр» в чемпионате Беларуси

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Гомеля» выиграли у «Днепра» в гостевом матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гомель
Днепр МЧемпионат Беларуси: таблица и календарь

Сегодня в Могилеве в заключительном поединке 10-го тура гомельчане вырвали победу на 2-й компенсированной минуте второго тайма, когда отличился Джуниор Эффаге. Он возглавил список лучших бомбардиров белорусского первенства, забив 7 мячей.

Результаты остальных матчей: «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Минск) — 1:1, «Арсенал» (Дзержинск) — БАТЭ (Борисов) — 2:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Сморгонь» — 2:2, «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:1, «Слуцк» — «Неман» (Гродно) — 2:0, «Ислочь» (Минский район) — «Минск» — 3:0, «Витебск» — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:0.

Положение в лидирующей группе после 10 туров: «Торпедо-БелАЗ» — 23 очка, «Неман» — 21, «Динамо» (Минск) — 20, «Динамо» (Брест) — 19, «Витебск» — 17, «Славия» — 17.

В следующем туре встречаются:

  • 30 мая. «Минск» — «Шахтер»;
  • 31 мая. «Сморгонь» — «Славия», БАТЭ — «Слуцк»;
  • 1 июня. «Нафтан» — «Ислочь», «Динамо» (Минск) — «Арсенал», «Неман» — «Динамо» (Брест);
  • 2 июня. «Торпедо-БелАЗ» — «Днепр», «Гомель» — «Витебск».

Днепр-Могилев
0:1
Первый тайм: 0:0
Гомель
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