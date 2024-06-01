Сычев посоветовал Сафонову учить французский язык для адаптации в ПСЖ
Бывший футболист «Марселя» отметил, что вратарь «Краснодара» соответствует уровню французского чемпионата.
Бывший футболист «Марселя» отметил, что вратарь «Краснодара» соответствует уровню французского чемпионата.
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вратарь Матвей Сафонов должен выучить французский язык для быстрой адаптации в коллективе футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист французского «Марселя» Дмитрий Сычев.
30 мая журналист Фабрицио Романо сообщил, что ПСЖ объявит о трансфере Сафонова в июне. Вратарь подпишет контракт до 2029 года, «Краснодар» установит свой трансферный рекорд по продаже игроков и суммарно получит €20 млн с учетом бонусов.
«Я считаю, что переход Матвея Сафонова в ПСЖ — это прекрасная реклама уровня нашего чемпионата и топ-игроков, — сказал Сычев. — Поэтому это однозначно успех и академии “Краснодара”, и лично [владельца “Краснодара”] Сергея Николаевича Галицкого, который подготовил такого качественного игрока в топ-клуб. “Марсель” и ПСЖ — враги навек, как говорится, могу помочь только советом. Самое главное — учить язык и адаптироваться в коллективе».
«Там все создано для футбола. Нужно просто показывать себя. Сафонов, конечно, соответствует уровню ПСЖ и чемпионата Франции, считаю, что у него хорошие перспективы стать номером 1. А потом попасть в топ-чемпионат», — добавил Сычев.
Сафонову 25 лет, он является воспитанником «Краснодара». За основную команду вратарь выступает с 2019 года, за это время он провел 175 матчей в различных турнирах, из них 53 «на ноль». За сборную России Сафонов принял участие в 13 играх и 8 раз отстоял «на ноль».