Сычев посоветовал Сафонову учить французский язык для адаптации в ПСЖ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вратарь Матвей Сафонов должен выучить французский язык для быстрой адаптации в коллективе футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист французского «Марселя» Дмитрий Сычев.

30 мая журналист Фабрицио Романо сообщил, что ПСЖ объявит о трансфере Сафонова в июне. Вратарь подпишет контракт до 2029 года, «Краснодар» установит свой трансферный рекорд по продаже игроков и суммарно получит €20 млн с учетом бонусов.

«Я считаю, что переход Матвея Сафонова в ПСЖ — это прекрасная реклама уровня нашего чемпионата и топ-игроков, — сказал Сычев. — Поэтому это однозначно успех и академии “Краснодара”, и лично [владельца “Краснодара”] Сергея Николаевича Галицкого, который подготовил такого качественного игрока в топ-клуб. “Марсель” и ПСЖ — враги навек, как говорится, могу помочь только советом. Самое главное — учить язык и адаптироваться в коллективе».

«Там все создано для футбола. Нужно просто показывать себя. Сафонов, конечно, соответствует уровню ПСЖ и чемпионата Франции, считаю, что у него хорошие перспективы стать номером 1. А потом попасть в топ-чемпионат», — добавил Сычев.