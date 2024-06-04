Алыкулов признан лучшим игроком 11-го тура чемпионата Беларуси

В победной домашней игре с брестским «Динамо» (2:0) нападающий гродненского «Немана» был настоящим лидером своей команды, оформив голевой дубль. После этой победы «Неман» набрал 24 очка и занимает второе место, уступая два балла жодинскому «Торпедо-БелАЗу».



Автором самого красивого гола минувшего уик-энда стал форвард могилевского «Днепра» Юрий Клочков, который дальним ударом эффектно поразил ворота жодинских торпедовцев. Правда, это могилевчанам не помогло — они проиграли со счетом 2:4.



После 11 туров положение в группе лидеров таково: «Торпедо-БелАЗ» — 26 очков, «Неман» — 24, «Динамо» (Минск) — 23, «Динамо» (Брест) — 19.



В следующем туре встречаются: