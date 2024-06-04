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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
20:29 (мск), источник: БЕЛТА

Алыкулов признан лучшим игроком 11-го тура чемпионата Беларуси

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гулжигит Алыкулов признан лучшим игроком 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

НеманЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

В победной домашней игре с брестским «Динамо» (2:0) нападающий гродненского «Немана» был настоящим лидером своей команды, оформив голевой дубль. После этой победы «Неман» набрал 24 очка и занимает второе место, уступая два балла жодинскому «Торпедо-БелАЗу».

Автором самого красивого гола минувшего уик-энда стал форвард могилевского «Днепра» Юрий Клочков, который дальним ударом эффектно поразил ворота жодинских торпедовцев. Правда, это могилевчанам не помогло — они проиграли со счетом 2:4.

После 11 туров положение в группе лидеров таково: «Торпедо-БелАЗ» — 26 очков, «Неман» — 24, «Динамо» (Минск) — 23, «Динамо» (Брест) — 19.

В следующем туре встречаются:

  • 14 июня. «Ислочь» — «Гомель», «Витебск» — «Торпедо-БелАЗ».
  • 15 июня. «Слуцк» — «Динамо» (Минск), «Динамо» (Брест) — «Днепр», «Неман» — БАТЭ.
  • 16 июня. «Арсенал» — «Сморгонь», «Шахтер» — «Нафтан», «Славия» — «Минск».

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