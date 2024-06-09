СМИ рассказали о планах экс-тренера «Барселоны»

Об отставке Хави было объявлено 24 мая. Срок соглашения с 44-летним специалистом был рассчитан до июня 2025 года.

За последние недели с Хави связалось несколько клубов, однако испанец планирует взять перерыв на сезон-2024/25, чтобы отдохнуть от пережитого за последние два с половиной года. Источники, близкие к окружению Хави, сообщают, что в дальнейшем он хотел бы поработать в каком-нибудь интересном проекте в Английской премьер-лиге.