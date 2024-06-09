СМИ рассказали о планах экс-тренера «Барселоны»
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Бывший главный тренер «Барселоны» Хави планирует отдохнуть от работы один сезон, а затем попробовать себя в чемпионате Англии по футболу, сообщает sport.es.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Бывший главный тренер «Барселоны» Хави планирует отдохнуть от работы один сезон, а затем попробовать себя в чемпионате Англии по футболу, сообщает sport.es.
Об отставке Хави было объявлено 24 мая. Срок соглашения с 44-летним специалистом был рассчитан до июня 2025 года.
За последние недели с Хави связалось несколько клубов, однако испанец планирует взять перерыв на сезон-2024/25, чтобы отдохнуть от пережитого за последние два с половиной года. Источники, близкие к окружению Хави, сообщают, что в дальнейшем он хотел бы поработать в каком-нибудь интересном проекте в Английской премьер-лиге.
Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года. В 2023 году он привел «сине-гранатовых» к победам в чемпионате Испании и Суперкубке страны.