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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
08:50 (мск), источник: Московский комсомолец

Самая популярная футболистка может перейти в «Ювентус»: фото прекрасной Алиши Леманн

«Ювентус» готовится к необычному трансферу.

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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Туринский клуб собирается подписать Дугласа Луиса, который сейчас выступает за «Астон Виллу». Известно, что Дуглас готов и хочет перейти в «Ювентус», но у него есть необычная просьба: он хочет перейти вместе со своей девушкой Алишей Леманн.

По данным итальянских СМИ, «Ювентус» заинтересован в этом предложении и готов включить Алишу Леманн в соглашение с «Астон Виллой». Клуб надеется, что появление в команде самой известной футболистки в мире поможет развитию женского футбола как на поле, так и за его пределами, благодаря огромной аудитории Леманн в социальных сетях.

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