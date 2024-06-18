Самая популярная футболистка может перейти в «Ювентус»: фото прекрасной Алиши Леманн

Туринский клуб собирается подписать Дугласа Луиса, который сейчас выступает за «Астон Виллу». Известно, что Дуглас готов и хочет перейти в «Ювентус», но у него есть необычная просьба: он хочет перейти вместе со своей девушкой Алишей Леманн.

По данным итальянских СМИ, «Ювентус» заинтересован в этом предложении и готов включить Алишу Леманн в соглашение с «Астон Виллой». Клуб надеется, что появление в команде самой известной футболистки в мире поможет развитию женского футбола как на поле, так и за его пределами, благодаря огромной аудитории Леманн в социальных сетях.