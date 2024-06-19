«Первый шок — когда позвонил Галицкий». Сафонов заговорил после трансфера в «ПСЖ»
О конкуренции с Доннаруммой, «Краснодаре» и новом этапе карьеры.
Матвей Сафонов дал первое интервью после перехода в «ПСЖ» — журналист Нобель Арустамян снял весь путь голкипера из Краснодара до Парижа, а также поговорил с новым вратарём французского гранда.
«Мало сплю, много дел. Я думаю, до конца ещё не осознал, что происходит, где нахожусь, в качестве кого нахожусь. Поэтому всё самое интересное по эмоциям, думаю, ждёт впереди. В плане жизни меня тяжело чем-то удивить. Мне кажется, все эмоции испытаю, когда выйду на тренировку, буду проживать это привыкание к новым скоростям, к новому футболу, к новым лицам. Вот тогда я и пойму, где я нахожусь.
Пока хожу по банкам, ищу квартиру. Присмотрел одну рядом с базой — вроде неплохо. Могу попозже вставать утром, не тратить много времени на дорогу».
«Первый шок был, когда мне Сергей Николаевич позвонил. Мы были на сборах зимой. Я сидел в гостинице, всё нормально, и тут мне набирает Сергей Николаевич и говорит, что мной интересуется “ПСЖ”, и это достаточно серьёзный интерес. Не просто слова, а серьёзно. Меня всегда спрашивали, когда уедешь в Европу, а я всегда отвечал: “Ребят, будет нормальное предложение, мы его рассмотрим. Любое”.
И вот, насколько я знаю, до меня ни одно предложение не доходило — видимо, не было такого серьёзного интереса. Всё время я играл, и Лига чемпионов была, но каких-то конкретных, серьёзных предложений не было. А тут, когда уже не ждёшь, когда Россия относительно закрыта, российский футбол без еврокубков, такое происходит. Это удивительно.
Я не давал добро клубу. Всё и так было понятно. Договорились бы — я бы перешёл. Не договорились — не перешёл. Но это предложение, от которого невозможно отказаться. Как можно сказать “нет” команде, которая играет в ЛЧ и борется во всех турнирах за самые высокие места? Моя позиция такая — я хочу становиться лучше. Я просто должен был перейти, если предложение устроит “Краснодар”. Президент не пытался отговаривать — от таких предложений не отказываются».
«Никогда не работал с агентами. Я пришёл в академию, там, естественно, никакие агенты не нужны. Оттуда перешёл в основу и подписал контракт. У нас с клубом были прекрасные доверительные отношения. Когда мне что-то обещали, всё исполняли. И у меня никогда не было проблем договориться, да и цели вынести из клуба все деньги, которые я могу, тоже. У меня есть понимание, сколько относительно рынка я должен зарабатывать. Я, в принципе, всегда продвигал эту позицию. Меня в “Краснодаре” поддерживали.
Я не сам вёл свой трансфер — это было бы странно, если бы футболист все документы проверял и договаривался по своему контракту сам. У меня были юристы. Это не агенты, а именно юристы, которые занимаются документами. Изначально в переговорах между клубами было сказано, что агента не будет, то есть не нужно платить никакие агентские и проценты. Я думаю, что для “ПСЖ” это тоже плюс - меньше трат».
«Единственно, как это можно объяснить — во Франции следят за российским рынком и за российским чемпионатом. Потому что мы показали большой прогресс, зимой были на первом месте. Возможно, это как раз таки был звоночек. То, чего, возможно, не хватало ранее, чтобы меня куда-то пригласили: какие-то результаты, стабильность.
И, вероятно, в этом сезоне я стал её показывать. И они такие: “Блин! Ну, по ходу, пора брать”. Естественно, я понимаю, что это не просто один матч посмотрели и решили, мол, давайте возьмём».
«Все понимают, что я второй номер? Я этого не понимаю. Вам кто это сказал? А им кто сказал? Луиш Кампуш мне не говорил, что я второй. Знаю прекрасно, что основной вратарь на данный момент не значит, что это основной вратарь навсегда. Поэтому еду прежде всего доказывать. Я хочу играть. Даже если бы мне сказали, мы тебя берём вторым номером — мне без разницы, что говорят по этому поводу, потому что только я решаю, каким буду. Ну, не только я, но от меня очень многое зависит. Но я себя не позиционирую как второй номер. Я не готов сидеть на лавке.
Если вдруг начну сезон на скамейке, то первому номеру точно непросто будет. Потому что напрягать я собираюсь постоянно. До сегодняшнего дня я не проиграл ни одной конкуренции: попал в основу “Краснодара” — играл. Вызвали в сборную — посидел один матч, во втором уже играл. В России так получилось, что я всё время играл и не был вторым номером. Я не умею сидеть на замене. А это всё какие-то предрассудки. Вратарь из России не может стать одним из лучших? Предрассудки».
«Выиграем. Ну, попробуем — точно. Будет прекрасно, если это будет в один год одновременно с чемпионством “Краснодара”. Получается, сначала заканчивается сезон, а потом — финал Лиги чемпионов. Получается, сначала “Краснодар” становится чемпионом, а через неделю там финал».
«Где-то уже слышал эту фразу (Сафонов сделал отсылку к своему комментарию к интервью с Игорем Акинфеевым. — Прим. “Чемпионата”). Знаю, что у неё было продолжение: я сказал, что он провёл хорошую карьеру, но это не предел мечтаний, если спросить у него — возможно, он был хотел попробовать что-то другое и перейти в европейский клуб. Посыл был такой, что если я проведу всю свою карьеру в “Краснодаре”, то у меня всегда будет мысль, мог ли я попробовать свои силы в борьбе в другой лиге. Буду ли я думать, что я что-то потерял? Мне тяжелее что-то не попробовать, потому что я не хочу, лёжа на смертном одре, думать об упущенных возможностях. Хочу думать, что я попробовал что-то новое, даже если у меня в итоге не получилось».
«Профессионализм, с которым подходят ко всем мелочам и деталям. Мне стафф сразу же сказал: “Твоя семья — это наша семья. Ни за что не переживай. Твоё дело — выдавать максимальный результат”. Они взяли все заботы на себя».
«Придётся поработать над стилем. Я приехал на подписание контракта, и первое, что сделали сотрудники, — завели меня в комнатку, где стояли двое мужчин в солидных костюмах с туфлями 46-го размера и костюмом Dior. Одели меня, прям на мне подшили брюки, завязали галстук и отправили меня на интервью и фотосессию. Это был самый большой стресс, потому что это было первое интервью на английском! Было немножко difficult».
«Насколько я знаю, под 39-м никто не играет — привнесу немного разнообразия в Лигу 1 по номерам среди вратарей. У меня, на самом деле, два варианта: либо 39-й, либо первый. Если 39-й будет занят, возьму первый. А что нет-то! Неплохо смотрится».
«И он, и я можем друг другу случайно позвонить. Вспомнил историю со сборов. Был уже вечер, возможно, Сергей Николаевич уже готовился ко сну, и я случайно ему набрал и скинул. Вижу, что он уже зашёл в WhatsApp, написал ему, мол, извините, я случайно. Вчера произошло то же самое: мы с ним переписывались, и тут он мне внезапно звонит и начинает что-то по трансферу говорить. Я говорю: “Алло, Сергей Николаевич! Вы, кажется, ошиблись”. Он ответил: “А, ну да!”. Как-то так получилось. Это про описание того, как мы общаемся.
У меня язык не повернётся сказать, что мы ним друзья. Сергей Николаевич — мой начальник, президент клуба. Я его невероятно уважаю и как человека, и как президента клуба за его несгибаемость. Его очень тяжело переубедить. Его можно уважать за то, чего он добился в жизни. Мои чувства к нему пропитаны уважением и любовью, что он дал мне такую возможность: если со стороны посмотреть, то без Сергея Николаевича моего пути бы не было.
Он раньше пробивал мне пенальти. Иногда и босиком бил! Было, регулярно. Все смеялись — он как-то вышел, четыре пробил, и все мимо. Поцаны мне кричат: «Да пропусти ты уже!». Потом пошла шутка, что если я не отобью, то не буду в старте играть.
Думаю, не надо обсуждать состояние Галицкого. Фотографии облетели весь интернет — всё и так понятно. Зачем обсуждать? Это классно в плане кликбейта. Но его близким это не нужно".
«Сумма трансфера? Наверное, часть затрат на меня окупили! Я не знаю, что такое € 20 млн. На меня эта сумма не давит.
Да, я стал первым выпускником “Краснодара”, который ушёл в Европу (в топ-лигу. — Прим. “Чемпионата”). Но будет второй, третий. Я понял, что ответственен за всех остальных, потому что представляю “Краснодар” и академию. Но работа вратарей и полевых всё же отличается. Мне кажется, я больше представляю именно российскую вратарскую школу.
В сборной всегда было так, что ты не переживаешь: кто бы ни приехал из вратарей, это будет топ-атмосфера. К вратарям вообще никаких вопросов никогда не было. Считаю своим долгом представить российских голкиперов на международной арене».
«Я должен с ним справиться. На всех российских спортсменов сейчас оказывается давление. Меня это не смущает. Оно есть — и всё».
«Пространство для прогресса будет там, где есть какая-то слабость. Я вижу, в чём силён, а где мне нужно расти, и игра ногами — не моя сильная сторона. Уверен, что смогу в этом прогрессировать. Хочу попробовать играть ногами в команде, в которой это требуют, где это норма. В “Краснодаре” сейчас этого нет. Единственный тренер, при котором это было нормой, — Даниэль Фарке. Он требовал от защитников открываться под вратаря. Сейчас мои ошибки в основном связаны с тем, что я хочу сохранить мяч, а это невозможно: у меня нет вариантов, приходится играть в длинный пас, и возникают ошибки. В “ПСЖ” такого не может быть.
Мой идеал — уметь всё, подстраиваться к любой ситуации».
«Не знаю. И, мне кажется, наша проблема как раз в том, что мы не знаем сами, почему это не получается сделать. В команде чемпиона должны играть чемпионы, а нам, воспитанникам, только предстоит ими стать. Возможно, нам не хватило таких опытных игроков, как Алонсо — это одна из моих теорий. Не хватило ребят, которые знают, как побеждать, дожимать соперников. У “Краснодара” всегда была проблема — игра с аутсайдерами: мы не можем показать в таких матчах свою лучшую игру. Нельзя играть на равных с лидерами, а потом терять очки с командами, которые на бумаге слабее. В концовке этого сезона мы много очков недобрали. Одно очко и 0 забитых — так играть нельзя, когда ты борешься за чемпионство».
«Никто не может знать, лучше бы сыграла команда, хуже, набрала ли бы очки в тех матчах, в которых набрала с Мурадом Олеговичем, останься бы Ивич. Мы заняли второе место — это положительный результат. Могло ли быть лучше? Считаю, что да. Но это было решение нашего президента. Вы либо в одной лодке, либо вообще не принимаете политику “Краснодара”, чьим олицетворением является Сергей Николаевич. Если вы не принимаете его решения, тогда ваши пути с клубом расходятся. Да, это могут быть не совсем оправданные решения, на эмоциях, но это решения человека, который создал этот клуб и переживает за него. Какие здесь вопросы? Это не ошибка или спорное решение. Это путь клуба “Краснодар”.
Президент — олицетворение нашего клуба. Он выбирает людей у руля команды, участвует в выборе тех, кто будет исполнять требования на поле, и, наверное, от его желания напрямую зависит равновесие между красивой игрой и красивым результатом».
«Агкацев 100% созрел для первого номера. Если я ухожу в Лигу 1, то Стасик сразу же становится одним из самых сильных вратарей РПЛ. Уже сейчас. Когда я оказался в запасе, это было не “вдруг”, а вполне логично. Я внутри себя это поддерживал. Стараюсь мыслить рационально, я — реалист. Понимал, что, если будет играть Стасик, то это будет надёжнее. У меня была скомканная концовка сезона, когда я ошибался в четырёх или пяти матчах подряд. Никто это не мог объяснить, что происходит — ни я, ни тренер, ни мои близкие. Я не мог отвечать за свои действия, потому что просто не понимал. Перед финалом Кубка России — 2023 позвал Владимира Ивича и спросил, какой у него план на игру. Он сказал, что планирует поставить Стаса. Я к тому моменту это и так понимал, потому что он наигрывался, но мне прямо никто ничего не говорил — мне важно было это услышать. Я сказал: “Понимаю и полностью вас поддерживаю”. Меня немного отпустило, и я полностью сконцентрировался на том, чтобы помочь Стасу подготовиться к матчу».
«Я сидел на уроке в школе, пришли дядечки в костюме с эмблемой на груди. У них было два критерия отбора: по росту отца и скорости бега ребёнка. Я бегал небыстро, но папа у меня — бывший баскетболист. Я прошёл — меня позвали на тренировку. Приехал, меня сразу засунули в ворота, потому что я небыстрый — вот и всё. Если бы этого не было, я бы вообще не занимался футболом. Мне было девять лет. Вообще не думал, что стану профессиональным футболистом: в чётные дни ходил на футбол, в нечётные — на плавание. Потом мне в какой-то момент запретили заниматься плаванием, потому что у меня начался гайморит. И всё — ушёл полностью в футбол. Так что мой путь в футбол начался благодаря гаймориту. А то так бы плавал ещё. Доказывал бы маме, что я хочу заниматься футболом, а не плаванием».
«Это моё место. Мой дом. Место, в котором я хочу, чтобы меня ждали всегда. Я ни с кем прощаться не собираюсь. Готов лишь приостановить наши отношения с городом, но в любой отпуск — ищите меня в Краснодаре!».
Полина Куимова