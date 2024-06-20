«Аль-Иттихад» уволил главного тренера из-за скандала с Бензема

«Гальярдо допустил серьезную ошибку, потребовав убрать Бензема. Это неприемлемо. Он важная часть проекта Саудовской Аравии и клуба. У нас есть две-три кандидатуры на пост нового главного тренера», — приводит слова Назира журналист Фабрицио Романо.

Аргентинец Гальярдо возглавлял «Аль-Иттихад» с ноября 2023 года. Под его руководством команда не смогла защитить чемпионский титул и заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/24.

Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года, куда перешел из «Реала» после 14 лет в клубе. Его действующий контракт с саудовским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. В минувшем сезоне француз сыграл 29 матчей и забил 13 голов.