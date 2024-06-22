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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
22:30 (мск), источник: БЕЛТА

Дубль Никифоренко помог БАТЭ победить брестское «Динамо» в чемпионате Беларуси

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ одержал победу в домашнем поединке 13-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БАТЭ
Динамо БрсЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: football.by

Уже в первом тайме встречи с брестским «Динамо» на поле «Борисов-Арены» хозяева трижды поразили ворота соперников: голевой дубль оформил Олег Никифоренко, еще один мяч забил Александр Ануфриев. После перерыва брестчане попытались уйти от поражения, но смогли лишь однажды огорчить подопечных Игоря Криушенко — на 67-й минуте встречи отличился Герман Барковский — 3:1 в пользу БАТЭ.

Также сегодня мозырская «Славия» одолела в Новополоцке местный «Нафтан» со счетом 1:0. Футболисты «Минска» уступили у себя дома дзержинскому «Арсеналу» — 1:2, причем команда Артема Челядинского осталась единственной, не одержавшей еще ни одной виктории в этом чемпионате. Вчера «Сморгонь» разгромила на своем поле футболистов «Слуцка» — 4:1, а «Гомель» у себя дома уступил солигорскому «Шахтеру» — 1:2.

Завтра в центральном поединке этого тура действующие чемпионы страны футболисты минского «Динамо» примут на своей арене обладателя серебряных медалей гродненский «Неман». Лидер нынешнего первенства «Торпедо-БелАЗ» встретится в Жодино с «Ислочью», а в Могилеве местный «Днепр» будет соперничать с «Витебском».

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ» — 29 очков, «Неман» — 27, «Динамо» (Минск) — 26, «Динамо» (Брест) — 22, «Славия» — 22. Бомбардирскую гонку возглавляет брестский динамовец Егор Корцов, в активе которого 9 забитых мячей.

БАТЭ
3:1
Первый тайм: 0:0
Динамо Брс
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