Минское «Динамо» обыграло «Неман» в центральном матче 13-го тура чемпионата Беларуси

Игра на главной спортивной арене страны была равной, обе команды действовали осторожно, уделив главное внимание обороне. На 38-й минуте встречи хозяева получили право на пенальти, который реализовал Павел Седько. После перерыва гости заиграли сильнее, и на 67-й минуте Гулжигит Алыкулов сравнял счет. И все же минчане добились победы — на 85-й минуте отличился 17-летний нападающий Трофим Мельниченко.



Также сегодня лидеры первенства футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» одолели на своем поле «Ислочь» из Минского района — 1:0. Победный мяч на 90-й минуте встречи забил Илья Василевич. Для автозаводцев это четвертая виктория подряд. Футболисты «Витебска» одолели на выезде могилевский «Днепр» с результатом 2:1.



Результаты остальных встреч: «Сморгонь» — «Слуцк» — 4:1, «Гомель» — «Шахтер» (Солигорск) — 1:2, «Нафтан» (Новополоцк) — «Славия» (Мозырь) — 0:1, «Минск» — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:2, БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Брест) — 3:1.



Положение в лидирующей группе после 13 туров: «Торпедо-БелАЗ» — 32 очка, «Динамо» (Минск) — 29, «Неман» — 27. Список лучших бомбардиров возглавляет Егор Корцов из брестского «Динамо», забивший 9 мячей.



В следующем туре встречаются:



28 июня

«Славия» — «Гомель», «Динамо» (Брест) — «Витебск»



29 июня

«Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ», «Неман» — «Сморгонь», БАТЭ — «Динамо» (Минск)



30 июня

«Слуцк» — «Минск», «Ислочь» — «Днепр», «Арсенал» — «Нафтан».