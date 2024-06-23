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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
22:25 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» обыграло «Неман» в центральном матче 13-го тура чемпионата Беларуси

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» победили гродненский «Неман» в центральном поединке 13-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
НеманЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: Reuters

Игра на главной спортивной арене страны была равной, обе команды действовали осторожно, уделив главное внимание обороне. На 38-й минуте встречи хозяева получили право на пенальти, который реализовал Павел Седько. После перерыва гости заиграли сильнее, и на 67-й минуте Гулжигит Алыкулов сравнял счет. И все же минчане добились победы — на 85-й минуте отличился 17-летний нападающий Трофим Мельниченко.

Также сегодня лидеры первенства футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» одолели на своем поле «Ислочь» из Минского района — 1:0. Победный мяч на 90-й минуте встречи забил Илья Василевич. Для автозаводцев это четвертая виктория подряд. Футболисты «Витебска» одолели на выезде могилевский «Днепр» с результатом 2:1.

Результаты остальных встреч: «Сморгонь» — «Слуцк» — 4:1, «Гомель» — «Шахтер» (Солигорск) — 1:2, «Нафтан» (Новополоцк) — «Славия» (Мозырь) — 0:1, «Минск» — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:2, БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Брест) — 3:1.

Положение в лидирующей группе после 13 туров: «Торпедо-БелАЗ» — 32 очка, «Динамо» (Минск) — 29, «Неман» — 27. Список лучших бомбардиров возглавляет Егор Корцов из брестского «Динамо», забивший 9 мячей.

В следующем туре встречаются:

28 июня
«Славия» — «Гомель», «Динамо» (Брест) — «Витебск»

29 июня
«Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ», «Неман» — «Сморгонь», БАТЭ — «Динамо» (Минск)

30 июня
«Слуцк» — «Минск», «Ислочь» — «Днепр», «Арсенал» — «Нафтан».

Динамо Мн
2:1
Первый тайм: 0:0
Неман
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