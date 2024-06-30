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16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Три лидера «Барселоны» покинули клуб

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. «Барселона» объявила на своем официальном сайте об уходе португальских футболистов Жуана Канселу и Жуана Феликса, а также испанца Маркоса Алонсо.

Барселона
Источник: Reuters

Каталонский клуб решил не продлевать арендные соглашения двух португальских футболистов. Канселу возвращается в английский «Манчестер Сити», Феликс — в испанский «Атлетико». Контракт Алонсо истекает 30 июня, он станет свободным агентом.

Алонсо 33 года. Он выступал за «Барселону» с сезона-2022/23, провел 45 матчей и забил три гола, стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании. Также он выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира с лондонским «Челси».

Феликсу 24 года. Он становился чемпионом Испании с «Атлетико» и чемпионом Португалии с «Бенфикой», выиграл Лигу наций в 2019 году в составе сборной Португалии.

Канселу 30 лет. Он стал чемпионом Португалии в составе «Бенфики», выиграл чемпионат Италии и Суперкубок Италии с «Ювентусом», три чемпионата Англии и Кубок английской лиги с «Манчестер Сити», чемпионат Германии с «Баварией», Лигу наций в составе сборной Португалии.

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