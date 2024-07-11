16-летний российский футболист Ибрагимов заключил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Источник: Соцсети

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский футболист Амир Ибрагимов подписал контракт с английским клубом «Манчестер Юнайтед». Об этом Ибрагимов сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

О сроках контракта не сообщается.

«Горжусь носить эту форму и эмблему, быть связанным с историей этого клуба», — написал Ибрагимов.

Ибрагимову 16 лет. Футболист не раз привлекался к матчам в составе «Манчестер Юнайтед» среди игроков до 18 лет.

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