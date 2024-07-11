16-летний российский футболист Ибрагимов заключил контракт с «Манчестер Юнайтед»
О сроках контракта не сообщается.
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
О сроках контракта не сообщается.
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский футболист Амир Ибрагимов подписал контракт с английским клубом «Манчестер Юнайтед». Об этом Ибрагимов сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
О сроках контракта не сообщается.
«Горжусь носить эту форму и эмблему, быть связанным с историей этого клуба», — написал Ибрагимов.
Ибрагимову 16 лет. Футболист не раз привлекался к матчам в составе «Манчестер Юнайтед» среди игроков до 18 лет.
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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.