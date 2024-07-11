Дмитрий Губерниев: «Критиковать Миранчука за переезд в США будут только чудаки на букву “М”. Мы же не критикуем Овечкина, Малкина или Бобровского»

«А у нас в США великий футбольный чемпионат? На мой взгляд, он сейчас просто обязан поиграть в Европе и поконкурировать там, а через несколько лет поехать в МЛС или вернуться в Россию. Не знаю, сможет ли он прогрессировать в США на самом высоком уровне. Но предложение интересное. Что касается текущей ситуации в мире, критиковать Алексея за переезд в США будут только чудаки на букву “М”. Тут ничего не поделать. Мы же не критикуем Овечкина, Малкина или Бобровского», — сказал комментатор.