Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.07
Торпедо-БелАЗ
Милсами
Футбол. Еврокубки
11.07
Валюр
Влазния
Футбол. Еврокубки
11.07
Стьярнан
Линфилд
Футбол. Еврокубки
11.07
Ла Фиорита
Ислочь
Футбол. Еврокубки
11.07
Шелбурн
Сент-Джозефс
Футбол. Еврокубки
11.07
Морнар
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
11.07
Висла Кр
Лапи
Футбол. Еврокубки
11.07
Ботев Пл
Марибор
Футбол. Еврокубки
11.07
Бала Таун
Пайде
Футбол. Еврокубки
11.07
Партизани
Марсакслокк
Футбол. Еврокубки
11.07
Карнарвон
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
11.07
Эльфсборг
Пафос
Футбол. Еврокубки
11.07
Пакш
Корвинул
Футбол. Еврокубки
11.07
Шериф
Зиря
Футбол. Еврокубки
11.07
Ружомберок
Тобол Кс
Футбол. Еврокубки
11.07
Флориана
Тре Пенне
Футбол. Еврокубки
11.07
Торпедо Кт
Тирана
Футбол. Еврокубки
11.07
ЮНА Штрассен
КуПС
Футбол. Еврокубки
11.07
ВПС
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
11.07
Калев Т
Урарту
Футбол. Еврокубки
11.07
Атлетик Э
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
11.07
Мэгпайс
Дерри Сити
Футбол. Еврокубки
11.07
Браво
Конна'с Куэй
Футбол. Еврокубки
11.07
Ноа
Шкендия
Футбол. Еврокубки
11.07
Шяуляй
Левадия
Футбол. Еврокубки
11.07
Малишево
Будучност
Футбол. Еврокубки
11.07
Актобе
Сараево
Футбол. Еврокубки
11.07
Лиепая
Викингур Л
Футбол. Еврокубки
11.07
Тиквеш
Брейдаблик
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
2.06
Аталанта
Фиорентина
26.05
Фрозиноне
Удинезе
26.05
Верона
Интер
26.05
Лацио
Сассуоло
26.05
Эмполи
Рома
26.05
Аталанта
Торино
26.05
Наполи
Лечче
25.05
Милан
Салернитана
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11 июля, источник: Sports.Ru

Дмитрий Губерниев: «Критиковать Миранчука за переезд в США будут только чудаки на букву “М”. Мы же не критикуем Овечкина, Малкина или Бобровского»

Дмитрий Губерниев высказался о возможном переезде Алексея Миранчука в МЛС.

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Дмитрий Губерниев: «Критиковать Миранчука за переезд в США будут только чудаки на букву “М”. Мы же не критикуем Овечкина, Малкина или Бобровского» | Источник: Sports.Ru

Ранее сообщалось, что клуб МЛС «Атланта Юнайтед» сделал Миранчуку предложение о переходе.

«А у нас в США великий футбольный чемпионат? На мой взгляд, он сейчас просто обязан поиграть в Европе и поконкурировать там, а через несколько лет поехать в МЛС или вернуться в Россию. Не знаю, сможет ли он прогрессировать в США на самом высоком уровне. Но предложение интересное. Что касается текущей ситуации в мире, критиковать Алексея за переезд в США будут только чудаки на букву “М”. Тут ничего не поделать. Мы же не критикуем Овечкина, Малкина или Бобровского», — сказал комментатор.

Читайте также от «Sports»
Партия Ле Пен побеждает на выборах во Франции. Кто из футболистов против
Собирайте состав и играйте в фэнтези Кубка Америки
«Он мой парень, мы тайно встречались»
Нет такого трофея в хоккее, который бы он не выиграл
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь