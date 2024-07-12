Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.07
Морнар
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
11.07
Шелбурн
Сент-Джозефс
Футбол. Еврокубки
11.07
Стьярнан
Линфилд
Футбол. Еврокубки
11.07
Валюр
Влазния
Футбол. Еврокубки
11.07
Торпедо-БелАЗ
Милсами
Футбол. Премьер-лига
13.07
Зенит
Краснодар
Все события
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Последние результаты
7.07
Минск
Неман
7.07
Днепр-Могилев
Шахтер С
7.07
Нафтан
Слуцк
6.07
Витебск
Ислочь
6.07
Гомель
Арсенал Д
6.07
Сморгонь
БАТЭ
6.07
Динамо Мн
Динамо Брс
5.07
Торпедо-БелАЗ
Славия М
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
21:01 (мск), источник: БЕЛТА

«Белшина» и брестское «Динамо» вышли в ⅛ финала Кубка Беларуси

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу определились очередные участники ⅛ финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белшина
Динамо БрсЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

В первом сегодняшнем матче футболисты брестского «Динамо» обыграли на выезде «Слоним-2017» со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первой половине встречи: сначала отличился Егор Корцов, а потом Герман Барковский реализовал пенальти.

Бобруйская «Белшина» принимала на своем поле футболистов «Минска» и выиграла с результатом 3:1. У хозяев голевой дубль оформил Владислав Кабачевский, еще один мяч на счету Никиты Голубя, а минчане ответили голом Евгения Малашевича.

Еще пять встреч 1/16 финала состоятся завтра: «Д-Медиа» (Минск) — БАТЭ (Борисов), «Барановичи» — «Сморгонь», «Бумпром» (Гомель) — «Славия» (Мозырь), РЦОР-БГУ (Минск) — «Слуцк», «Лида» — «Витебск».

Заключительные матчи пройдут 14 июля: «Волна» (Пинск) — «Шахтер» (Солигорск), «Крумкачы» (Минск) — «Днепр» (Могилев), «Орша» — «Арсенал» (Дзержинск), «Нива» (Долбизно) — «Гомель», «Макслайн» (Витебск) — «Нафтан» (Новополоцк).

Ранее в ⅛ финала кубкового турнира вышли представители Беларуси в еврокубках: минское «Динамо», гродненский «Неман», «Ислочь» из Минского района и жодинское «Торпедо-БелАЗ».

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь