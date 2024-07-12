«Белшина» и брестское «Динамо» вышли в ⅛ финала Кубка Беларуси

В первом сегодняшнем матче футболисты брестского «Динамо» обыграли на выезде «Слоним-2017» со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первой половине встречи: сначала отличился Егор Корцов, а потом Герман Барковский реализовал пенальти.



Бобруйская «Белшина» принимала на своем поле футболистов «Минска» и выиграла с результатом 3:1. У хозяев голевой дубль оформил Владислав Кабачевский, еще один мяч на счету Никиты Голубя, а минчане ответили голом Евгения Малашевича.



Еще пять встреч 1/16 финала состоятся завтра: «Д-Медиа» (Минск) — БАТЭ (Борисов), «Барановичи» — «Сморгонь», «Бумпром» (Гомель) — «Славия» (Мозырь), РЦОР-БГУ (Минск) — «Слуцк», «Лида» — «Витебск».