Журналиста, болеющего за «Рому», по ошибке обвинили в покушении на Дональда Трампа
Журналиста, болеющего за «Рому», по ошибке обвинили в покушении на Дональда Трампа.
Журналиста, болеющего за «Рому», по ошибке обвинили в покушении на Дональда Трампа.
Журналисты Белого дома случайно обвинили в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа итальянского журналиста Марко Виоли, являющегося болельщиком «Ромы». Об этом сообщил «OpenOnline».
Как утверждает источник, мужчина проснулся ночью из-за огромного количества уведомлений. В соцсетях ему писали о том, что именно он попытался убить Трампа во время предвыборного выступления в американском штате Пенсильвания.
Потом стало известно, что информацию об этом распространили журналисты в США, назвав имя предполагаемого стрелка — Марк Виолетс, и прикрепив фото итальянца Марко Виоли. Фото даже попало в телевизионный эфир с надписью «Стрелок убит». Напомним, что Дональд Трамп был ранен в ухо на митинге в Пенсильвании. Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июля. Политик прошел медицинское обследование, и его здоровью ничего не угрожает. Спустя несколько часов после происшествия Трамп уже появился на публике.