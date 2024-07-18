В Okko оценили передачу «Матч ТВ» прав на показ чемпионата Испании

«В рамках идущих в настоящее время судебных процессов с АО “Телеспорт” и Петром Макаренко Okko еще 8 июля вернул права на оставшиеся предстоящие два сезона Ла Лиги АО “Телеспорт” для последующей монетизации. В соответствии с заключенным договором АО “Телеспорт” до 20 июля обязался реализовать данные права», — заявили в стриминге. При этом в компании отказались комментировать приобретение прав каналом «Матч ТВ».