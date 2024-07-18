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18:21 (мск), источник: Lenta.Ru

В Okko оценили передачу «Матч ТВ» прав на показ чемпионата Испании

В онлайн-кинотеатре Okko оценили передачу телеканалу «Матч ТВ» прав на показ чемпионата Испании (Ла Лиги). Комментарий организации приводит РБК.

Чемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«В рамках идущих в настоящее время судебных процессов с АО “Телеспорт” и Петром Макаренко Okko еще 8 июля вернул права на оставшиеся предстоящие два сезона Ла Лиги АО “Телеспорт” для последующей монетизации. В соответствии с заключенным договором АО “Телеспорт” до 20 июля обязался реализовать данные права», — заявили в стриминге. При этом в компании отказались комментировать приобретение прав каналом «Матч ТВ».

Ранее 18 июля «Матч ТВ» объявил, что с сезона-2024/2025 на протяжении семи лет будет транслировать матчи чемпионата Испании. До этого турнир можно было смотреть на Okko.

Новый сезон чемпионата Испании стартует 15 августа. В лиге выступает полузащитник сборной России Арсен Захарян, который играет за «Реал Сосьедад».

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