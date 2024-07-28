Холанд подарил Златану футболку с автографом: «Настоящей легенде!»
Форвард «Манчестер Сити» поприветствовал экс-нападающего в рамках товарищеского матча англичан с «Миланом» (2:3).
Манчестер Сити
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Форвард «Манчестер Сити» поприветствовал экс-нападающего в рамках товарищеского матча англичан с «Миланом» (2:3).
Норвежец подарил Златану, занимающему должность советника владельца «Милана», футболку со своим автографом и подписью: «Златану, настоящей легенде! С наилучшими пожеланиями».
Во время совместного фотографирования Златан пошутил над фотографом, поторопив его со словами: «Нам не нужны фильтры».