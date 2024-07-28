Холанд подарил Златану футболку с автографом: «Настоящей легенде!»

Норвежец подарил Златану, занимающему должность советника владельца «Милана», футболку со своим автографом и подписью: «Златану, настоящей легенде! С наилучшими пожеланиями».

Во время совместного фотографирования Златан пошутил над фотографом, поторопив его со словами: «Нам не нужны фильтры».