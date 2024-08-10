Сафонов включён в заявку «ПСЖ» на товарищеский матч с «РБ Лейпциг» | Источник: Getty Images

Игра пройдёт на стадионе «Лейпциг». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов включён в заявку на эту игру.

«Пари Сен-Жермен» объявил о трансфере 25-летнего вратаря 14 июня. До этого Сафонов выступал в составе «Краснодара». Трудовое соглашение российского футболиста с парижским клубом рассчитано на пять лет. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.