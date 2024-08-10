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22:28 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» поднялось на 4-е место в чемпионате Беларуси

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» поднялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сморгонь
Динамо БрсЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Сегодня брестчане обыграли в гостях футболистов «Сморгони» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. В первом сегодняшнем матче борисовский БАТЭ у себя дома сыграл вничью с новополоцким «Нафтаном» — 1:1. В Солигорске местный «Шахтер» с результатом 0:1 уступил «Ислочи» из Минского района, пропустив мяч на 4-й компенсированной минуте второго тайма после удара Романа Медведева.

Вчера в стартовом поединке 17-го тура футболисты «Витебска» победили в Мозыре местную «Славию» со счетом 2:1.

Еще три встречи состоятся 11 августа. Лидер первенства жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграет в гостях у «Слуцка», идущий третьим гродненский «Неман» примет на своей арене «Гомель», а дзержинский «Арсенал» сыграет в Борисове с «Днепром». Матч «Динамо» (Минск) — «Минск» перенесен на более поздний срок.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ» — 36 очков (16 матчей), «Динамо» (Минск) — 35 (15), «Неман» — 33 (15), «Динамо» (Брест) — 29 (17).

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