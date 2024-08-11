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22:38 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Торпедо-БелАЗа» проиграли «Слуцку» в чемпионате Беларуси

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» потерпели второе поражение в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Слуцк
Торпедо-БелАЗЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Сегодня в гостевом поединке 17-го тура лидеры первенства проиграли на выезде «Слуцку» со счетом 0:1. Хозяева вышли вперед на 6-й минуте встречи после точного удара Кирилла Цепенкова. В начале второго тайма случчане остались в меньшинстве, но сумели отстоять свое минимальное преимущество, выиграв четвертый матч подряд.

Идущий третьим гродненский «Неман» сыграл вничью на своей арене с «Гомелем» — 1:1. У гомельчан отличился Джуниор Эффаге, который с одиннадцатью голами единолично возглавил бомбардирскую гонку. Дзержинский «Арсенал» победил в Борисове могилевский «Днепр» — 3:1.

Результаты других встреч этого тура: «Сморгонь» — «Динамо» (Брест) — 0:2, БАТЭ (Борисов) — «Нафтан» (Новополоцк) — 1:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «Славия» (Мозырь) — «Витебск» — 1:2.

Положение в группе лидеров: «Торпедо-БелАЗ» — 36 очков (17 матчей), «Динамо» (Минск) — 35 (15), «Неман» — 34 (16), «Динамо» (Брест) — 29 (17).

Слуцк
1:0
Первый тайм: 0:0
Торпедо-БелАЗ
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