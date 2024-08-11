Футболисты «Торпедо-БелАЗа» проиграли «Слуцку» в чемпионате Беларуси

Сегодня в гостевом поединке 17-го тура лидеры первенства проиграли на выезде «Слуцку» со счетом 0:1. Хозяева вышли вперед на 6-й минуте встречи после точного удара Кирилла Цепенкова. В начале второго тайма случчане остались в меньшинстве, но сумели отстоять свое минимальное преимущество, выиграв четвертый матч подряд.



Идущий третьим гродненский «Неман» сыграл вничью на своей арене с «Гомелем» — 1:1. У гомельчан отличился Джуниор Эффаге, который с одиннадцатью голами единолично возглавил бомбардирскую гонку. Дзержинский «Арсенал» победил в Борисове могилевский «Днепр» — 3:1.



Результаты других встреч этого тура: «Сморгонь» — «Динамо» (Брест) — 0:2, БАТЭ (Борисов) — «Нафтан» (Новополоцк) — 1:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «Славия» (Мозырь) — «Витебск» — 1:2.



Положение в группе лидеров: «Торпедо-БелАЗ» — 36 очков (17 матчей), «Динамо» (Минск) — 35 (15), «Неман» — 34 (16), «Динамо» (Брест) — 29 (17).