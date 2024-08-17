Шестикратный чемпион Франции по футболу «Бордо» проведет сезон в четвертом дивизионе

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет Франции отклонил апелляцию футбольного клуба «Бордо» на понижение в четвертый по силе дивизион страны. Об этом сообщила пресс-служба команды.
«Бордо» добивался отмены решения Национальной дирекции по управленческому контролю, которая отклонила апелляцию клуба 12 августа.
«Учитывая, что возможные ресурсы, необходимые для сохранения статуса в третьем дивизионе, исчерпаны, “Бордо” теперь сосредоточится на ускоренной реализации своего спортивного проекта на сезон-2024/25, успешном восстановлении своего юридического статуса. Это является важным шагом для постепенного возвращения в элиту с более здоровой финансовой ситуацией, позволяющей восстановить амбиции и стать главным клубом французского футбола», — говорится в сообщении.
В июле «Бордо» принял решение отказаться от профессионального статуса. Ранее клуб не предоставил Национальной дирекции по управленческому контролю финансовых гарантий на новый сезон, из-за чего ведомство объявило о его понижении до третьего дивизиона. «Бордо» вел переговоры о продаже клуба американской компании Fenway Sports Group (FSG). В начале августа Федерация футбола Франции объявила о понижении «Бордо» до четвертого дивизиона.
С 2022 года «Бордо» выступал во втором по силе дивизионе чемпионата Франции. В прошлом сезоне команда заняла 12-е место. Клуб является шестикратным чемпионом Франции и четыре раза выигрывал кубок страны.