Шестикратный чемпион Франции по футболу «Бордо» проведет сезон в четвертом дивизионе

«Учитывая, что возможные ресурсы, необходимые для сохранения статуса в третьем дивизионе, исчерпаны, “Бордо” теперь сосредоточится на ускоренной реализации своего спортивного проекта на сезон-2024/25, успешном восстановлении своего юридического статуса. Это является важным шагом для постепенного возвращения в элиту с более здоровой финансовой ситуацией, позволяющей восстановить амбиции и стать главным клубом французского футбола», — говорится в сообщении.