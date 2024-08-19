Футбольного судью избили во время матча в Алматы

На 79-й минуте встречи между игроками команды завязалась потасовка и арбитр матча пытался успокоить одного из футболистов «Пионера». Затем спортсмен и вовсе получил красную карточку за неприличный жест.
После чего вышеназванная команда устроила массовую драку в подтрибунном помещении, в ходе которой пострадал рефери.
Как заявляет Telegram-канал «ЖаркOFF» арбитр зафиксировал многочисленные побои после массовой драки.
«Согласно диагнозу врачей, у Карпова сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица и грудной клетки», — гласит медицинское заключение.