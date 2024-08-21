«Бавария» сделала работу над ошибками после провального сезона. В Мюнхене готовы к реваншу

Но предсезонная подготовка, судя по тому, что писалось в медиа, немного развеяла эти мрачные ожидания. Компани сам проводил тренировки, не перекладывая эту работу на ассистентов, как это обычно происходит в топ-клубах, где главный тренер — скорее менеджер и стратег-наблюдатель. Разговаривая на двух языках — немецком и английском, бельгийцу удалось быстро наладить контакт с игроками и четко доносить до них свои требования. Правда, эти наблюдения были сделаны еще до возвращения из отпуска Мануэля Нойера, Томаса Мюллера, Харри Кейна и других «сенаторов», которые получили дополнительный отдых после Евро-2024. А они, если что не так, сжирали и более авторитетных людей, чем Компани.