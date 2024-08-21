Роналду создал YouTube-канал и побил сразу два рекорда. Там уже более четырех миллионов подписчиков

«Я очень рад, что этот проект воплотился в жизнь, — рассказал Роналду. — Долго думал об этом, наконец появилась возможность для реализации. Всегда нравились прочные отношения с фанатами в социальных сетях, а канал на YouTube даст еще большую платформу для этого — люди узнают больше обо мне, моей семье и взглядах на многие вещи. Я также с нетерпением жду возможности поделиться беседами с гостями, которые, несомненно, удивят людей!».