Успехи «Манчестер Сити» повлияли на воссоединение группы Oasis

Культовая группа, которая в 90-х стала символом брит-попа, распалась в 2009 году после ухода из группы Ноэла Галлахера. Распаду предшествовала драка Ноэла со своим братом и сооснователем Oasis Лиамом Галлахером. С тех пор братья Галлахеры занимались своими сольными проектами.