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Успехи «Манчестер Сити» повлияли на воссоединение группы Oasis

Британская рок-группа Oasis объявила о воссоединении спустя 15 лет после распада.

Источник: Samir Hussein/Getty Images

Культовая группа, которая в 90-х стала символом брит-попа, распалась в 2009 году после ухода из группы Ноэла Галлахера. Распаду предшествовала драка Ноэла со своим братом и сооснователем Oasis Лиамом Галлахером. С тех пор братья Галлахеры занимались своими сольными проектами.

Помимо успешной музыкальной карьеры, братья Галлахеры известны как страстные фанаты «Манчестер Сити», за который они болеют с раннего детства. В мае 2023 года Лиам Галлахер пообещал воссоединить Oasis в случае победы его любимого клуба в Лиге чемпионов.

«Если “Сити” выиграет, я позвоню своему брату и соберу эту чертову группу», — написал Лиам Галлахер в соцсетях.

Источник: Соцсети

В финале «Манчестер Сити» обыграл миланский «Интер» (1:0) и впервые в своей истории стал обладателем главного еврокубкового трофея, увенчав сезон-2022/23 вторым в истории английского футбола «треблом»: победами в АПЛ, Кубок Англии и Лиге чемпионов.

Спустя чуть более года после триумфа «горожан» Oasis объявили о воссоединении и анонсировали тур по Британским островам, который пройдет летом 2025 года.

«Умолкли пушки. Сошлись звезды. Закончилось великое ожидание. Приходите на концерты. По телеку не покажут», — написали Галлахеры в соцсетях.

Oasis планируют дать 14 концертов в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине, после чего, вероятно, отправятся в тур по Европе.

Ожидается, что «Манчестер Сити» сегодня в честь воссоединения культовой для города группы представит четвертый комплект формы, который вдохновлен ​​обложкой первого альбома Oasis под названием Definitely Maybe. В разработке этого комплекта непосредственное участие принимал Ноэл Галлахер.