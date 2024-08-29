Экс-хавбек «Локомотива» Куликов близок к переходу в минское «Динамо» — источник

Куликов выступал в составе «Родины» с февраля по июль 2024 года. За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.