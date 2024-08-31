«Неман» одолел футболистов «Витебска» и продолжает лидировать в чемпионате Беларуси

В самой середине первого тайма отличился камерунский нападающий гостей Леонард Гвет, и этот гол оказался победным для лидеров первенства.



Также сегодня солигорский «Шахтер» у себя дома потерпел крупное поражение от дзержинского «Арсенала» — 0:3, а футболисты «Минска» обыграли в Новополоцке местный «Нафтан» со счетом 2:0. Ранее брестское «Динамо» разгромило на своем поле мозырскую «Славию» — 3:0, а футболисты «Гомеля» у себя дома выиграли у «Сморгони» — 2:1.



Еще три поединка состоятся 1 сентября: «Ислочь» (Минский район) — «Слуцк», «Днепр» (Могилев) — БАТЭ (Борисов). Матч «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Минск) перенесен на более поздний срок.



Положение в группе лидеров: «Неман» — 43 очка (19 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 39 (19), «Динамо» (Минск) — 35 (15), «Динамо» (Брест) — 35 (20). Бомбардирскую гонку возглавляет габонский форвард «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 13 мячей.