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«Неман» одолел футболистов «Витебска» и продолжает лидировать в чемпионате Беларуси

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» со счетом 1:0 обыграл на выезде футболистов «Витебска» в 20-м туре чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В самой середине первого тайма отличился камерунский нападающий гостей Леонард Гвет, и этот гол оказался победным для лидеров первенства.

Также сегодня солигорский «Шахтер» у себя дома потерпел крупное поражение от дзержинского «Арсенала» — 0:3, а футболисты «Минска» обыграли в Новополоцке местный «Нафтан» со счетом 2:0. Ранее брестское «Динамо» разгромило на своем поле мозырскую «Славию» — 3:0, а футболисты «Гомеля» у себя дома выиграли у «Сморгони» — 2:1.

Еще три поединка состоятся 1 сентября: «Ислочь» (Минский район) — «Слуцк», «Днепр» (Могилев) — БАТЭ (Борисов). Матч «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Минск) перенесен на более поздний срок.

Положение в группе лидеров: «Неман» — 43 очка (19 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 39 (19), «Динамо» (Минск) — 35 (15), «Динамо» (Брест) — 35 (20). Бомбардирскую гонку возглавляет габонский форвард «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 13 мячей.

Витебск
0:1
Первый тайм: 0:0
Неман
Футбол, Беларусь, 20-й тур
31.08.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
ЦСК Витебский
Главные тренеры
Сергей Ясинский
Игорь Ковалевич
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