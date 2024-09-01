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«Гавр» с Кузяевым обыграл «Осер» в матче чемпионата Франции

«Гавр» с Кузяевым обыграл «Осер» со счетом 3:1 в матче чемпионата Франции.

Источник: http://www.hac-foot.com/

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. «Гавр», за который выступает футболист сборной России Далер Кузяев, переиграл дома «Осер» в матче третьего тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Гавре, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Рассул Ндиайе (52-я минута) и Абдулайе Туре (90+6, с пенальти), еще один мяч в свои ворота срезал игрок гостей Элиша Овусу (23). У «Осера» голом отметился Гаэтан Перрин (17). Гости провели большую часть матча в меньшинстве после удаления Ки-Яны Хувера (45+1). Кузяев вышел на замену на 82-й минуте матча.

«Гавр» одержал вторую победу в сезоне и поднялся на седьмое место в таблице Лиги 1 (6 очков). «Осер» (3 очка) идет на 13-й строчке.

Результаты других матчей тура: «Анже» — «Ницца» — 1:4, «Реймс» — «Ренн» — 2:1.

Гавр
3:1
Первый тайм: 1:1
Осер
Футбол, Франция, Тур 3
1.09.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Stade Oceane
Главные тренеры
Дидье Дигар
Кристоф Пеллиссье
Голы
Гавр
Элиша Овусу
23′
Рассул Ндиайе
(Кристофер Опери)
52′
Абдулайе Туре
90+6′
Осер
Гаэтан Перрен
17′
Составы команд
Гавр
30
Артур Десма
4
Готье Льорис
7
Лоик Него
22
Йоанн Сальмье
93
Аруна Санганте
5
Уссама Таргаллин
94
Абдулайе Туре
27
Кристофер Опери
8
Яссин Кехта
82′
14
Далер Кузяев
19
Рассул Ндиайе
62′
21
Антуан Жужу
45
Исса Сумаре
62′
23
Жосуэ Казимир
81′
Осер
16
Донован Леон
4
Жубал
89′
23
Ки-Яна Хувер
14′
45+1′
22
Хамед Джуниор Траоре
42
Элиша Овусу
97
Райан Равелосон
3
Гэбриэл Ошо
66′
20
Синали Диоманде
26
Поль Джоли
11′
83′
11
Эрос Мадди
10
Гаэтан Перрен
66′
35
Кевин Даноис
9
Тео Бэйр
46′
13
Клемен Акпа
17
Лассине Синайоко
28′
67′
19
Флориан Ай
Статистика
1
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
2
10
Фолы
15
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Марк Болленжье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти