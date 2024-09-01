«Гавр» с Кузяевым обыграл «Осер» в матче чемпионата Франции

Встреча, прошедшая в воскресенье в Гавре, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Рассул Ндиайе (52-я минута) и Абдулайе Туре (90+6, с пенальти), еще один мяч в свои ворота срезал игрок гостей Элиша Овусу (23). У «Осера» голом отметился Гаэтан Перрин (17). Гости провели большую часть матча в меньшинстве после удаления Ки-Яны Хувера (45+1). Кузяев вышел на замену на 82-й минуте матча.