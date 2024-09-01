«Гавр» с Кузяевым обыграл «Осер» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. «Гавр», за который выступает футболист сборной России Далер Кузяев, переиграл дома «Осер» в матче третьего тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Гавре, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Рассул Ндиайе (52-я минута) и Абдулайе Туре (90+6, с пенальти), еще один мяч в свои ворота срезал игрок гостей Элиша Овусу (23). У «Осера» голом отметился Гаэтан Перрин (17). Гости провели большую часть матча в меньшинстве после удаления Ки-Яны Хувера (45+1). Кузяев вышел на замену на 82-й минуте матча.
«Гавр» одержал вторую победу в сезоне и поднялся на седьмое место в таблице Лиги 1 (6 очков). «Осер» (3 очка) идет на 13-й строчке.
Результаты других матчей тура: «Анже» — «Ницца» — 1:4, «Реймс» — «Ренн» — 2:1.