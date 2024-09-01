«Бавария» победила «Фрайбург» в матче 2-го тура Бундеслиги

«Бавария» заработала шесть очков за два матча и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Фрайбург» набрал три очка за аналогичное количество матчей и расположился на 10-й строчке. На первом месте находится «Хайденхайм», у которого одинаковое количество очков с мюнхенским клубом.