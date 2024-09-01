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«Бавария» победила «Фрайбург» в матче 2-го тура Бундеслиги

Завершился матч 2-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и «Фрайбург».

Источник: Reuters

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра выступил Кристиан Дингерт. Итоговый результат — 2:0.

На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Баварии» Харри Кейн, реализовав пенальти. Окончательный счёт в матче установил Томас Мюллер, получив передачу от Серж Гнабри — 2:0.

«Бавария» заработала шесть очков за два матча и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Фрайбург» набрал три очка за аналогичное количество матчей и расположился на 10-й строчке. На первом месте находится «Хайденхайм», у которого одинаковое количество очков с мюнхенским клубом.

Бавария
2:0
Первый тайм: 1:0
Фрайбург
Футбол, Германия, Тур 2
1.09.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Юлиан Шустер
Голы
Бавария
Гарри Кейн
38′
Томас Мюллер
(Серж Гнабри)
78′
Нереализованные пенальти
Фрайбург
Лукас Хелер
90+6′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
3
Ким Мин Джэ
22
Рафаэл Геррейру
6
Йозуа Киммих
7
Серж Гнабри
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
31′
89′
8
Леон Горецка
42
Джамал Мусиала
74′
16
Жоау Пальинья
45
Александр Павлович
74′
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
59′
11
Кингсли Коман
39
Матис Тель
59′
25
Томас Мюллер
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
3
Филипп Линхарт
37
Макс Розенфельдер
8
Максимилиан Эггештайн
20
Чуквубуике Адаму
42
Рицу Доан
17
Лукас Кюблер
82′
43
Бруно Огбус
30
Кристиан Гюнтер
81′
33
Жорди Макенго
6
Патрик Остераге
72′
9
Лукас Хелер
34
Мерлин Рель
63′
18
Эрен Динкчи
32
Винченцо Грифо
63′
22
Роланд Шоллои
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
5
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
2
13
Фолы
13
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристиан Дингерт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти