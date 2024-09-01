«Бавария» победила «Фрайбург» в матче 2-го тура Бундеслиги

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра выступил Кристиан Дингерт. Итоговый результат — 2:0.
На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Баварии» Харри Кейн, реализовав пенальти. Окончательный счёт в матче установил Томас Мюллер, получив передачу от Серж Гнабри — 2:0.
«Бавария» заработала шесть очков за два матча и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Фрайбург» набрал три очка за аналогичное количество матчей и расположился на 10-й строчке. На первом месте находится «Хайденхайм», у которого одинаковое количество очков с мюнхенским клубом.