Ошибся чатом и потерял работу. Самое глупое увольнение в Англии

Вопросы вызвал и защитник Амин Аль-Дахиль: «Совсем не тянет уровень. Слишком худой и слабый». У него действительно были проблемы с игрой корпусом. Амин выиграл всего 37% верховых единоборств в прошлом сезоне. С Аль-Дахиль в составе «Бернли» победил всего в трех матчах, а проиграл в десяти. Летом Аль-Дахил уехал в «Штутгарт», где пока на поле не появлялся.