Ошибся чатом и потерял работу. Самое глупое увольнение в Англии

Дэвид Лонгуэлл возглавляет дубль «Бернли» второй сезон. Он застал прорыв нынешнего тренера «Баварии» Венсан Компани с основной командой «Бернли» в АПЛ. И пока основная команда падала на дно турнирной таблицы, Лонгуэлл налаживал работу в дубле.
Этот сезон для Лонгуэлла начался хуже: всего два очка в четырех турах лиги дублеров. Несмотря на плохие результаты, клуб верил в Дэвида. Но он испортил все за одну секунду, просто перепутав чаты.
На прошлой неделе Лонгуэлл подготовил подробнейший отчет об игроках основы «Бернли». Данные предназначались, скорее всего, для неизвестного агента, поэтому Дэвид не стеснялся в выражениях. Тренер признал почти весь состав отвратительным и пару раз наехал на Компани. Все данные он собрал в одно сообщение и отправил — но не агенту, а в чат команды дублеров.
Хуже всего Лонгуэлл отзывается о бельгийских новичках. Дэвид считает, что Компани брал в команду соотечественников, несоответствующих уровню АПЛ. Сильнее всех досталось Ханнесу Делькруа: «Мусор, просто отвратительный игрок. Компани только и хотел, что взять еще одного бельгийца». У Делькруа 12 матчей в АПЛ на разных позициях в защите. Компани так и не придумал, где его использовать.
Вопросы вызвал и защитник Амин Аль-Дахиль: «Совсем не тянет уровень. Слишком худой и слабый». У него действительно были проблемы с игрой корпусом. Амин выиграл всего 37% верховых единоборств в прошлом сезоне. С Аль-Дахиль в составе «Бернли» победил всего в трех матчах, а проиграл в десяти. Летом Аль-Дахил уехал в «Штутгарт», где пока на поле не появлялся.
Прошелся Дэвид и по Майку Трезору: «Он стоил 14 миллионов! Плох во всем, почти не играл в прошлом сезоне. Слишком тощий и незаинтересованный. Пустая трата денег». В «Бернли» бельгиец ехал как лучший ассистент бельгийского чемпионата. Это вторая по величине покупка клубы за всю историю. Итог печальный: 0 голевых действий за сезон и всего три матча в старте.
К ненужным трансферам Лонгуэлл причислил и вингера Бэнсона Мануэля: «Потерял форму из-за лени. Жаль, что не продали его, пока был шанс». Хавбек — конечно, тоже бельгийский — появился в старте всего раз. Хорошие оценки от Дэвида получили только британцы: вратарь Джеймс Траффорд и полузащитники Джон Браунхилл и Джо Каллен.
После такой утечки Лонгуэлл подал в отставку. Эта случайность только вскрыла бардак в «Бернли» последних лет. У клуба огромная заявка, а многие трансферы не соответствуют стандартам даже Чемпионшипа (там команда сейчас идет шестой. А если учитывать, как Компани матерился на игроков во время тренировок, отчет Лонгуэлла не кажется чем-то оскорбительным.
Алексей Прохоров