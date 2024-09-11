Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист: Гюндоган был разочарован поведением Левандовски и тер Штегена в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган, минувшим летом вернувшийся в «Манчестер Сити», был недоволен поведением своих партнеров по каталонскому клубу, утверждает журналист Жоан Фонтес.

Источник: Getty Images

По его информации, 33-летнему немцу не нравилось, что его соотечественник, вратарь сине-гранатовых Марк-Андре тер Штеген, несмотря на статус капитана команды, слишком сдержанно вел в раздевалке, хотя должен был больше проявлять себя как лидер.

Отмечается, что Гюндоган также не был доволен поведением форварда Роберта Левандовски, который, по его мнению, был слишком сосредоточен на себе, вместо того чтобы помогать молодым партнерам по команде.

Гюндоган перешел в «Барселону» летом 2023 года и в 51 матче за клуб отметился 5 голами и 14 результативными передачами.