Журналист: Гюндоган был разочарован поведением Левандовски и тер Штегена в «Барселоне»

По его информации, 33-летнему немцу не нравилось, что его соотечественник, вратарь сине-гранатовых Марк-Андре тер Штеген, несмотря на статус капитана команды, слишком сдержанно вел в раздевалке, хотя должен был больше проявлять себя как лидер.
Отмечается, что Гюндоган также не был доволен поведением форварда Роберта Левандовски, который, по его мнению, был слишком сосредоточен на себе, вместо того чтобы помогать молодым партнерам по команде.
Гюндоган перешел в «Барселону» летом 2023 года и в 51 матче за клуб отметился 5 голами и 14 результативными передачами.