«Реал» продлил контракт с украинским вратарем Луниным до 2030 года

Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари» за 8,5 млн евро. На его счету 48 матчей за мадридский клуб, в которых он пропустил 51 мяч и 16 раз сыграл «на ноль». В составе «Реала» Лунин по два раза выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА, по разу — клубный чемпионат мира и Кубок Испании.