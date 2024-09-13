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«Реал» продлил контракт с украинским вратарем Луниным до 2030 года

Мадридский «Реал» объявил о продлении контракта с вратарем сборной Украины Андреем Луниным.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Новый контракт 25-летнего украинца рассчитан до лета 2030 года. Прежнее соглашение истекало в конце этого сезона.

Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари» за 8,5 млн евро. На его счету 48 матчей за мадридский клуб, в которых он пропустил 51 мяч и 16 раз сыграл «на ноль». В составе «Реала» Лунин по два раза выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА, по разу — клубный чемпионат мира и Кубок Испании.

В минувшем сезоне Лунин из-за серьезной травмы основного вратаря Тибо Куртуа был первым номером «Реала». В этом сезоне украинец снова стал резервным вратарем и не сыграл за клуб ни одного матча.