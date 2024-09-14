Абсурд из Англии: поражение от «Челси» принесет игрокам «Барроу» в 4 раза больше победы. Это как?

Обычно сумма поощрения игроков утверждается клубом до начала сезона, после чего документы об этом подаются в EFL. Например, в Кубке Англии система вознаграждений «Барроу» выглядит более логичной: за победу в первом и втором раундах каждому футболисту полагается от 400 до 800 фунтов, начиная с третьего раунда — 2625. За поражения от команд АПЛ или чемпионшипа выплачиваются те же 1000 и 750 фунтов соответственно.