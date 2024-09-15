Брестское «Динамо» разгромило футболистов «Нафтана» в чемпионате Беларуси

Для новополочан сегодняшняя встреча стала первой под руководством Игоря Криушенко, но дебют получился неудачным. Хозяева дважды вели в счете — 1:0 и 2:1, но в итоге потерпели крупное поражение. В составе победителей хет-трик оформил Михаил Гордейчук, голевой дубль в активе Егора Корцова, один раз отличился Александр Свирепа. У хозяев два мяча забил Антон Сучков, еще один гол на счету Максима Житнева.



Также сегодня БАТЭ на поле «Борисов-Арены» одолел футболистов «Витебска» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Победный гол на 88-й минуте игры забил казахстанский форвард борисовчан Оралхан Омиртаев. Это первая виктория БАТЭ в национальном чемпионате с 22 июня.



Вчера лидер первенства гродненский «Неман» неожиданно проиграл на своем поле «Ислочи» — 0:3. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» разгромили на выезде «Сморгонь» со счетом 4:0, дзержинский «Арсенал» и мозырская «Славия» разошлись миром — 1:1, также вничью завершился поединок «Слуцка» и солигорского «Шахтера» — 0:0.



Два заключительных поединка этого тура состоятся 16 сентября на столичных аренах: «Динамо» (Минск) — «Днепр» (Могилев), «Минск» — «Гомель».



Положение в группе лидеров сейчас таково: «Неман» — 43 очка (20 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 42 (20), «Динамо» (Минск) — 38 (16), «Динамо» (Брест) — 38 (21). Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, в активе которого 13 забитых мячей.